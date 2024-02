Osores: “Vamos a demostrar las verdaderas corporaciones mafiosas que están en este mundo de la pesca”

El secretario general de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), Marcelo Osores, dialogó con El Diario Web en su paso por Puerto Madryn y resaltó que el plenario en la ciudad es para transmitir la preocupación por la detención “de los compañeros del SUPA” y la inestabilidad que tienen los trabajadores al no tener la previsibilidad que tanto se pregona.

“Los empresarios hablan que ellos no pueden trabajar sin tener previsibilidad y nosotros les decimos que los estibadores de la provincia también tienen que tenerla. No puede ser que no se pague un acuerdo negociado y firmado, por dos o tres empresas que no quieren respetar lo acordado con el resto”, alertó.

Seguidamente, sostuvo que estas pocas entidades llevan adelante un plan maquiavélico para que los trabajadores se peleen por un puesto de trabajo y perjudican al total de la actividad pesquera.

En tanto, solicitó que “aparezca y actué el actor principal para el equilibrio, que es la autoridad política. Si no se cumple lo firmado en una paritaria normal y que se realizó hace cuatro meses, tiene que aparecer la autoridad, cumplir su rol y solucionar responsablemente la falta de una de las partes”.

“Las autoridades provinciales no son solo resorte institucional, sino que también son los garantes de la paz social y del desarrollo de la actividad. Tienen que hacer que se respete lo que se hace por ley”, declaró a este medio el dirigente de la FEPA.

Además, Osores dijo que “el verdadero rol del Gobernador es decirle a quien está equivocado y ponerlo en su lugar. Tiene que llevar al trabajador y al empresariado que acá en Chubut, como en cualquier parte del país, se cumple con los estamentos”.

“Por no cumplir lo firmado hace cuatro meses, empezaron a hacer una persecución sindical, donde quedaron los compañeros detenidos”, explayó Osores y luego declaró que “vamos a colaborar con la justicia porque estamos tranquilos y convencidos de la inocencia de los compañeros que hoy están detenidos. Además, vamos a demostrar quienes son parte de las verdaderas corporaciones mafiosas que están en este mundo de la pesca”.