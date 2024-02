El kirchnerismo reclamó este viernes a Victoria Villarruel que se haya retirado del Salón de las Provincias del Senado un busto del expresidente Néstor Kirchner. Previo a la sesión, la senadora Anabel Fernández Sagasti pataleó en redes sociales por la ausencia del busto.

Más tarde, ya en sesión, hizo lo propio el senador de UP, José Mayans quien le pidió explicaciones a la Vicepresidente acerca del destino del busto de Néstor Kirchner.

La respuesta de Villarruel no se hizo esperar: “Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios, simplemente por esa razón”.

De este modo la titular del Senado dio por zanjado el asunto y después de un breve berrinche del formoseño, siguió con otros asuntos.