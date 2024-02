Moreau cargó contra Villarruel

El diputado nacional Leopoldo Moreau cargó contra la vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, por la quita del busto del expresidente Néstor Kirchner: “No sólo tuvo un gesto de venganza primitiva, sino que, además, falta a la verdad”.

En ese contexto el legislador planteó que la Vicepresidente, «dijo, para justificar un odio que no puede disimular, que retiró el busto de Néstor Kirchner ‘porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda’ y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”.

“Siendo senador nacional, durante la presidencia del cuerpo de Carlos Ruckauf, promoví que se denominara un Salón del Senado con el nombre de Arturo Illia, donde se instaló un busto de su figura que perdura hasta el día de hoy”, recordó Moreau al tiempo que agregó que aquel acto, «contó con la presencia, no sólo de Ruckauf sino de senadores de distintos signos políticos. Illia no fue senador, ni vicepresidente, ni tenía parentesco alguno con los promotores de esa iniciativa”, aseveró.

Y la crítica a Villarruel no tardó en llegar, “eran otros tiempos. Tiempos de disenso, pero de respeto”, dijo Moreau al afirmar: “Tiempos donde no gobernaba ni un troll ni una ‘nostalgiosa’ de la dictadura militar. Eran tiempos de convivencia democrática donde no hacíamos del odio una bandera política”, concluyó.