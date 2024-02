Ignacio Torres pidió no dejarse faltar más el respeto

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, brindó este lunes un contundente discurso al hacer uso de la banca 28 de la Legislatura provincial. Durante el mismo contó su verdad sobre la situación que lo tiene en conflicto con el Presidente y resaltó que “no hay que dejarse faltar más el respeto”.

“Un gobernador tiene la obligación de defender los intereses de su provincia, más allá del signo político de cada municipio“, dijo el gobernador, que resaltó el apoyo de los intendentes de distritos que gobierna, por ejemplo, el peronismo, ejemplificando el caso de Comodoro Rivadavia. Y sostuvo: “Sé que estamos peleando por algo justo, no estamos mendigando nada al Gobierno nacional. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias“.

“Nosotros no somos de cabotaje. No tengamos miedo de hablar. No nos callemos”, sostuvo el primer mandatario ante las miradas de todo el arco político de la provincia.

Luego, consultó: ¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con Síndrome de Down”.

“Que le pudo haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento. Nunca tuve tanto repudio y rechazo”, dijo Torres y luego manifestó estar seguro de que lo que está haciendo es lo correcto.

Por otro lado, soltó una contundente pregunta a todos: “¿Qué ejemplo les da el Presidente de la Nación a la nuevas generaciones? ¿La burla, el odio, el insulto?”.