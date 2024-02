Barrientos dijo que la final «no se jugó porque ellos no quisieron salir»

El presidente del Club Jorge Newbery, Pablo Barrientos hoy dio una conferencia de prensa en un hotel céntrico en donde dijo que espera que se juegue el partido por los jugadores que “es muy injusto que estén pasando por todo esto”.

“Nos encontramos en una situación fea, queremos mejorar, no podemos quedarnos con lo de ayer porque es lamentable”, arrancó Pablo Barrientos haciendo un análisis de lo ocurrido el domingo en la final que se suspendió contra Deportivo Rincón, marcada por la violencia.

“El partido no se juega, no porque no hayan estado las condiciones, el árbitro con la policía dijeron que estaban dadas, los nuestros habían salido a calentar y del otro lado no quisieron salir, por eso mismo estamos trabajando para que esto se gane en una cancha de futbol y no en un escritorio”, dijo el presidente del “Lobo”.

“No podemos matar el espíritu del deporte que es ganar dentro de una cancha”, dijo “Pitu” Barrientos, reconocido por su trayectoria futbolística.

“En el túnel se ven algunos videos, no estoy de ese lado, vino gente que no es parte de la comisión (del Club Rincón), vinieron a hacer algo que sabíamos que podía llegar a pasar, y que lamentablemente ocurrieron, que nada tuvieron que ver con los jugadores de ellos, ellos pasaron, sí hubieron disturbios, que está muy mal de las dos partes, pero eso no era un impedimento para que se viva un partido de futbol”, dijo Barrientos.

“Hicimos autocritica y fuimos responsable en pagar casi el doble de policía que nos pidieron, policía solicitó tener más refuerzo, y nos pusimos a disposición para que esto no pasara a mayores. Había una cantidad importante de policía, que llama la atención que en esos metros no estén”, sostuvo el presidente de Newbery. “A Newbery se le pidió cierta cantidad de policías y los pagó”, expresó.

“En la entrada no hubo problema, el problema estuvo en el túnel, y no hubo problema con los jugadores. No hay denuncia, si no hay algo que te avale, no tiene sustento”, sostuvo.

“Con los hinchas solo tenemos palabras de agradecimiento”, retribuyó a la gente sobre el acompañamiento en el partido que nunca empezó. “No me quiero olvidar de los jugadores que hicieron un sacrificio enorme, y es muy injusto que estén pasando todo esto, ojalá que se pueda jugar un partido y no sacarle la posibilidad esa”, pidió Barrientos que comentó que presentaron un informe al Consejo Federal a través de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Dijo que parte de la delegación de Rincón tenía “campeones de karate y de distintas artes marciales, que no tienen nada que ver con esto” y que por ello también piden explicaciones.

“Yo estuve hablando con el árbitro y sí hubieron disturbios, pero la policía le garantizaba la seguridad del partido, pero si un club no quiere salir no se puede jugar”, explicó.