Unión por la Patria denunció que la Ley Ómnibus pretende beneficiar a las grandes corporaciones

Los diputados nacionales Carlos Heller y Leopoldo Moreau fueron los encargados de disertar en la sesión de Diputados de este miércoles en representación del dictamen de minoría presentado por el bloque de Unión por la Patria y denunciaron que con el proyecto de la ley ómnibus “se pretende beneficiar a las grandes corporaciones” y lo calificaron de “ensalada normativa inconcebible”.

El primero en hablar fue Heller quien, anticipadamente, pidió disculpas porque “con todos estos cambios quizás me refiera a alguna cosa que se sacó, pero uno prepara una intervención con las herramientas que tiene”.

Seguidamente, el economista denominó al proyecto “4M” en alusión a “Martínez de Hoz-Menem-Macri y Milei”, y explicó que “un denominador común es que todos propiciaron lo mismo”, y explicó que el lema de Martínez de Hoz y la dictatura fue “achicar el Estado y agrandar la Nación”, para Menem “todo lo que sea estatal será privatizado”.

“Macri dijo lo mismo y agregó que ‘Menem fue un gran reconstructor del país’ elogiando todas sus políticas de privatizaciones’. Milei dijo exactamente lo mismo y en una entrevista hace unos días dijo que ‘todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancia o valor’”, explayó.

Heller retomó los dichos de Milei durante su conferencia en Davos donde expresó que “el problema es que la justicia social no es justa porque no aporta el bienestar general. Es una idea intrínsicamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coercitiva”.

Al respecto, el diputado de UP remarcó: “Quiero decir que la justicia social está incluida en la Constitución Nacional, por lo tanto, renegar de la justicia social es de alguna manera estar diciendo que se desconoce la Constitución”.

“Milei dijo que los fallos de mercado no existen y terminó haciendo un elogio a las grandes corporaciones. Se refiere al mundo diciendo que las estructuras concentradas de la economía son las que explicaron el crecimiento económico desde 1800 hasta hoy”, criticó el economista.

En tanto, manifestó: “Hay que decirle al presidente que en el 1800 ya estaba en desarrollo la revolución industrial, justamente con el nacimiento de las luchas populares, algunas de las cuales terminaron en las jornadas de ocho horas que sirvió para equilibrar y distribuir mejor los recursos que generaba esa revolución haciendo que no todo quedara en beneficio de los dueños de las empresas, sino que también los trabajadores recibieran la parte que les correspondía”.

“Entre 1800 y hoy hubo dos guerras mundiales, tuvimos la gran depresión del 30’ donde se inició el Estado de Bienestar que duró más de 40 años donde se desarrollaron un montón de políticas que están en las antípodas de esto que están planteando en este proyecto y que generaron un enorme crecimiento de la economía mundial, pero acompañada de una mejor distribución de los ingresos que ese crecimiento generaba”, informó.

“El presidente niega eso, y le dice a los grandes representantes en Davos ‘ustedes son benefactores sociales, son héroes, son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás se haya vivido’. Este pensamiento del presidente no es nuevo, ya que en una nota de hace unos meses dijo ‘lo que hace el contrabando es evitar el fisco, los contrabandistas para mi son héroes. Uno de mis grandes héroes’”, disparó Heller.

Así, denunció: “Queda claro entonces a quién se pretende beneficiar, según estos ideales a las grandes corporaciones. Ese es el espíritu que atraviesa a lo largo tanto del DNU como al proyecto Bases que estamos considerando”.

“Esto es contrario al interés y conveniencia de la sociedad. En un reciente informe del FMI el regreso de la política industrial dice que los países desarrollados contabilizan en conjunto 788 políticas de subsidios domésticos para impulsar el desarrollo de industrias, Estados Unidos es un ejemplo. 148 políticas de subsidios a las exportaciones, 111 barreras a la importación, 124 políticas de localización, 242 subsidios domésticos entre todos los países emergentes del mundo y 146 trabas a las importaciones”, precisó con datos el opositor.

En tanto, apuntó: “Es una falsedad esto de que eliminando las restricciones y abriendo los mercados va a venir la prosperidad, lo que va a venir es la ganancia para un grupo reducido de corporaciones de acá y del exterior que vienen por todas las riquezas que el país tiene. Esto de la libertad que se plantea es una puerta para que efectivamente eso suceda”.

“Respecto de la búsqueda del déficit cero” que plantea el gobierno nacional, el diputado subrayó: “al anunciar el retiro del paquete fiscal, el ministro Caputo dijo que el objetivo era poder aprobar el resto de la norma ya que lo más importante es la parte estructural de la ley ‛para cumplir con el déficit cero’ y dijo que ya que las medidas no se podían tomar por la vía de los ingresos se iban a tomar vía los recortes de los gastos”.

Heller detalló que “el déficit financiero de 2023 finalizó en el 6,1% del PBI, incidido con un 3,2% de intereses de la deuda, deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri”. “3,2% del 6,1% son principalmente intereses de la deuda”, puntualizó. Y en ese mismo sentido añadió: “El FMI estima una caída del 2,8% del PBI para este año. Si el PBI cae 2,8%, y teniendo en cuenta que la producción agropecuaria que había caído un 22% en el 2023 se va a recuperar, ¿cuánto va a tener que caer la industria? ¿Cuánto van a tener que caer la construcción, los servicios, para que se cierre con un 2,8% de caída del PBI?”.

“No se puede aprobar esto. De ninguna manera. Si las empresas de servicios públicos se privatizan y ponen precios de mercado, las tarifas van a ser inaccesibles y mucha gente no va a poder tener luz, agua, gas, ni ninguno de los servicios esenciales”, enfatizó el legislador.

En lo referido al traspaso de facultades que persigue el gobierno para poder endeudarse sin pasar por el Congreso, Heller señaló: “la eliminación de las condiciones que se habían puesto para que se pueda acceder a una refinanciación me parecen lesivas para el interés nacional”.

En el cierre de su intervención, el diputado de Unión por la Patria manifestó: “Esto no se puede aprobar, por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total en general y en particular, porque no hay cosas rescatables, porque el contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de las y los argentinos”.

También se expresó el diputado Leopoldo Moreau quien planteó que “es una irresponsabilidad estar tachando frenéticamente artículos”. “El gobierno está fabricando una crisis, provocando deliberadamente una hiperinflación para desvalorizar el peso. Con una inflación del 25% a desregulado todos los precios de la económica usando a la Argentina como un conejito de indias provocando un desastre social”, alertó.

Moreau enfatizó que “la responsabilidad del Congreso no es solo darle gobernabilidad al Gobierno, es darle gobernabilidad a la sociedad antes de que esto se transforme en tragedia. Nunca el Gobierno fue desafiado a la estabilidad democrática a renunciar expresamente a sus facultades como se pretende en la ley, aun poniendo a los diputados a incurrir en violar el artículo 29 de la Constitución Nacional”.

“Para justificar esta desmesura el Gobierno dice ‘tenemos el 54% de los votos’, una verdad incontratable. El Congreso tiene el 100% de los votos, no es cuestión de confrontar legitimidad, sino sentido común”, le enrostró el diputado de UP a los libertarios y señaló: “El presidente no puede ser rey de una colonia, tiene que ser presidente de una república y está representada en este parlamente le guste o no, lo dice la Constitución”.

En tanto, cuestionó que “se reclama una declaración de emergencia que abarca todas las temáticas, ahora no sé cuáles quedan estamos trabajando a ciegas. Esto se impuso mediante un trámite oscuro, desprolijo, se constituyeron solo tres comisiones que tuvieron que abarcar temas de diversa índole, fue una ensalada normativa inconcebible en un debate restringido”.

“Querían reformar todos los temas, Código Penal, Comercial, leyes ambientales, un delirio de alguien que se encerró en estudios privados y empezó a decirles ‘trae lo que te interesa desregular que yo tengo los números para hacerlo ley’”, chicaneó Moreau y sumó: “A esto le agregan el DNU, no se conforma con facultades extraordinarias dadas por ley sino que suma un DNU, que ya tiene efectos, que tiene las viejas aspiraciones de los grupos más concentrados arrasar con los derechos de los trabajadores, con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Moreau alertó que “estamos en presencia de una regresión enorme. Parece que Milei quiere volver a 1910 con un modelo agroexportador extractivista que enriquecía a una minoría y empobrecía a los demás. Ese es el país al que se quiere volver”.

“Son libertarios, pero no creen en la democracia. Restringen la libertad a un solo aspecto que es el papel que el dan al Estado para reprimir. Este proyecto no tiene aspectos como desarrollo, progreso, inclusión social, fortalecimiento democrático, promoción del consumo. Resucitan la vieja consigna de la dictadura de achicar al Estado”.

Y remató: “Cuando agarramos este mamotreto que se parece al libro gordo de Petete encontramos una reforma al Código Penal dirigida a perseguir opositores”.

Fuente: Parlamentario.