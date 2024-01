Octavo puesto para Kevin Benavides al cierre de la Etapa 1

El bicampeón salteño Kevin Benavides (KTM) ocupó finalmente este sábado el octavo puesto de la clasificación general de motos en el Rally Dakar 2024.

El ganador de la primera etapa al botsuano Ross Branch (Hero). En cuatriciclos, Moreno Flores y Andújar, no pudieron repetir lo hecho en el Prologo y llegaron 7° y 4°, respectivamente.

El último campeón en motos, Kevin Benavides, fue 8°

El botsuano Ross Branch detuvo su marcha en el tramo de 541 kilómetros (414 de especial) entre las localidades de Al-Ula y Al Henakiyah para asistir al accidentado español Tosha Schareina (Honda).

El piloto del equipo Red Bull cubrió esa distancia en 5 horas, 11 minutos, 38 segundos y mejoró una posiciones en las posiciones globales tras ingresar noveno en el prólogo que dio inicio el viernes a la carrera más exigente del mundo en Arabia Saudita.

Benavides, de 34 años, que busca repetir la victoria conseguida en 2021 y 2023, también fue octavo en la primera etapa efectiva de la prueba, que se adjudicó Branch en 4:56:01, escoltado por los estadounidenses Ricky Brabec (Honda) y Mason Klein (Kove).

El botsuano quedó consagrado cuando las autoridades de la competencia le descontaron el tiempo que invirtió para colaborar con su colega español Schareina (Honda), ganador del prólogo, quien abandonó el Dakar 2024 por una fractura en la muñeca izquierda producto de un accidente en el kilómetro 240 de la parte cronometrada.

El valenciano, de 28 años, cayó de su moto cuando golpeó una piedra con la rueda trasera, por lo que «fue evacuado de la especial por los equipos médicos», indicó la organización Amaury Sport Organisation (ASO).

“Ha sido una jornada dura, creo que hoy he pasado por todo. Pero cuando ves a alguien en tierra, lo mejor es parar y esperar hasta asegurarse de que todo va bien. Espero que Tosha vuelva pronto a subirse a la moto porque es un piloto muy bueno y un tipo estupendo y nunca gusta ver a un amigo así», declaró Branch, quien acompañó al accidentado por más de 25 minutos.

«En general ha sido una buena jornada para mí, muy larga y exigente. La navegación no ha sido sencilla pero he procurado disfrutar. Bueno, hemos dejado atrás una etapa de 400 kilómetros y me siento bien de cara a mañana”, abundó el flamante líder de la general.

Por su parte, Kevin Benavides cuestionó las características del trazado, al afirmar que los organizadores «se les fue un poquito la mano con las piedras», lo que hizo que la etapa resultara «muy dura, muy física y muy lenta».

Su hermano Luciano, del equipo oficial Husqvarna, tuvo un retroceso del quinto al decimocuarto lugar de la clasificación, luego de cruzar la meta en el decimoquinto puesto y quedar a 23 minutos, 16 segundos del botsuano.

“No entiendo el parámetro de hacer tantos kilómetros en piedra, esto no parecía nada a un rally, vi dos caídas y me perdí un poco con el tiempo. No me sentí muy cómodo”, coincidió el menor de los Benavides.

La desventaja del riojano Diego Gamaliel Llanos (KTM), otro de los argentinos que participa en motos, quedó establecida en 45 minutos, 50 segundos, en el 27mo. puesto de la general.

En cuatris, Moreno Flores y Andújar no pudieron repetir lo hecho ayer

Los argentinos de la división quads, Francisco Moreno Flores y Manuel Andújar, resignaron posiciones tras dominar el prólogo en el primer y segundo escalón. La etapa de este sábado fue ganada por el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha), lo que le acreditó el liderazgo de la categoría. Sus escotas resultaron el eslovaco Juraj Varga (Yamaha) y el lituano Laisvydas Kancius (Yamaha).

Andújar (Yamaha), campeón 2021, finalizó el día cuarto y se ubicó tercero en la clasificación, en tanto que el mendocino Moreno Flores (Yamaha) cayó del primer al séptimo peldaño por un retraso de 38 minutos, 55 segundos para arribar a la meta en Al Henakiyah.

Delante suyo ingresó el bicampeón titular francés Alexandro Giroud (Yamaha), que también ocupa el sexto puesto en la global.

En autos

En autos, el belga Guillaume De Mevius (Overdrive) se puso al frente con un acumulado de 4:35.59, seguido por el español Carlos Sainz (Audi), +1m.44s. y el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota), +9m.18s.

El argentino Juan Cruz Yacopini quedó en un meritorio duodécimo puesto (+14m.38s.), por encima de dos leyendas del Dakar como el español Nani Roma (18°), el qatarí Nasser Al-Attiyah (22°) y el francés Stéphane Peterhansel (24°).

Mañana turno de Etapa 2

El Dakar 2024 se disputa hasta el próximo viernes 19 de enero con un recorrido de 7.891 kilómetros (4.727 cronometrados) en doce etapas hasta llegar a la meta en Yanbu. El segundo segmento tendrá lugar este domingo entre Al-Henakiyah y Al Duwadimi, con un tramo de 463km. de especial y 192 de enlace.