Nueva muestra de Yagui en el Museo Municipal de Madryn

El artista Yagui ya inauguró la muestra de pinturas y dibujos “No sé” en la sala del Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn ubicada en avenida Roca 444, la cual puede visitarse con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 20 horas o los sábados de 17 a 20 horas.

Además, el 25 de enero, en el marco de La Noche de los Museos, el público podrá realizar un recorrido junto al artista en los horarios que se darán a conocer en los próximos días.

Sobre la muestra

“No sé” invita a los espectadores a aceptar la incertidumbre y la falta de conocimiento como una oportunidad para explorar nuevas formas de pensar y ver el mundo. De este modo, muestra que no saber no es un obstáculo, sino una puerta de entrada a la exploración y la creatividad.

“Al final, lo que importa no es tanto lo que sabemos, sino nuestra disposición a aprender y a estar abiertos a lo desconocido. Es una invitación a dejar atrás nuestras certezas y a explorar el territorio de lo que aún no sabemos. En ese proceso, podemos encontrar una liberación que nos permita crecer y expandir nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos”.

Sobre el autor

Yagui es un artista visual radicado en Puerto Madryn que ha dejado su huella artística tanto nacional como internacionalmente. Su trabajo se destacó en exposiciones individuales en lugares emblemáticos, desde el Congreso de la Nación Argentina hasta la ciudad neozelandesa de Motueka y el territorio Antártico Chileno.

Más allá de sus fronteras, sus pinturas y esculturas han contribuido significativamente a iniciativas sociales en diversos puntos de la Patagonia, y sus obras han encontrado hogar en numerosos países.

Dedicado principalmente a la pintura, Yagui construye un universo imaginario llamado “Patagonia Republic”. Esta representación visual de la Patagonia surge de sus experiencias de vida y de su perspectiva del mundo. Su arte no solo trasciende las barreras geográficas, sino que también se convierte en una expresión impactante de su conexión personal con la tierra y la vida en la Patagonia.