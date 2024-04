Julio Lamas en el Club Brown: «para mí los clubes son sagrados, sacan a los pibes de la calle y los meten en el deporte»

Este lunes, se presentó en conferencia de prensa la visita a Puerto Madryn y la participación del ex entrenador de la Selección Argentina de Básquet, Julio Lamas en la Academia de Verano del Club Guillermo Brown.

El evento, tuvo lugar en la confitería de la sede social de la institución browniana con la presencia del presidente del club, Mariano Eliceche, el presidente de la subcomisión de básquetbol Pablo Teixeira, el coordinador y entrenador Marcelo Richotti junto al Secretario de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad local, Diego González.

Un presencia de lujo en Puerto Madryn

Ante los medios de comunicación, se presentó este lunes en horas del mediodía, a la visita y participación en la Academia de Verano de Básquet del Club Guillermo Brown, del ex entrenador de la Selección Argentina y de clubes de la LNB, Julio Lamas, quien durante tres jornadas, estará entrenando a los participantes del campus y brindará una charla al público en general.

En el encuentro ante los medios, estuvo presente Marcelo Richotti, coordinador general del club y hacedor principal esta visita, junto al presidente de la institución Mariano Eliceche, el vicepresidente browniano y mandamás de la Subcomisión de Básquet, Pablo Teixeira y el Secretario de Cultura, Educación y Deportes municipal, Diego González.

Luego de la presentación realizada por Richotti, en la que confesó que en las pasadas ediciones del Campus de Brown extendió la invitación a Lamas, finalmente pudo concretarse este año y valoró su presencia al decir que:» Julio podría estar en cualquier parte del mundo, y eligió estar en Puerto Madryn, su visita es un honor»; al tiempo que juntos, recordaron sus cruces en la LNB como entrenadores.

Por su parte, Lamas, en su extensa alocución reconoció que «ya conocía la ciudad, vine a jugar ante Conarpesa, lo veía como un lugar donde tener plaza en la A de básquet, porque es muy conveniente para esta zona del país. Ahí conocí la ciudad y me encantó, después vine como turista».

El entrenador, hizo hincapié en los clubes y su importancia, que en definitiva lo llevaron a aceptar la propuesta de venir Guillermo Brown: «yo soy de un club del conurbano bonaerense, de San Andrés. Para mi los clubes son sagrados, sacan a los pibes de la calle y los meten en el deporte. Algunos se llaman San Andrés, otros Guillermo Brown, otros nombres. Todos venimos del mismo lugar, de un club. Eso por mi es sagrado, y sus jugadores también».

Consultado por su presente, tras retirarse de la dirección técnica, Julio Lamas comentó que «estoy comentando la NBA en ESPN y la Liga Endesa en Fox, también doy charlas corporativas. Tuve un paso en un cuerpo técnico de futbol, en dos clubes, en el CT de Abel Balbo. No dirigiré más en básquet, puede que en el segundo semestre el año esté en gestión deportiva» .

Mas aún, sobre su retiro como entrenador e básquet, explicó que «yo empecé a dirigir muy pibito, a los 17 años. Dirigí 33 temporadas. Me quedó una carrera muy larga. No me quería mudar más, viví en 20 casas, 4 en Argentina, una en Japón, es situación se había agotado para mi. Estar con valija hoy, para mudarte de un día para el otro» .

Analizó a la vez, Julio Lamas el presente de la Liga Nacional de Basquetbol, sobre lo que opinó: «en la LNB estamos pasando por un mal momento, hay 206 jugadores en el exterior y el único deporte que puede soportar ese mismo éxodo y manteniendo la competitividad es el futbol. Cuando las economía regionales sufren, también lo sufre el básquetbol, porque es una liga federal. Es lo mismo en Comodoro, Boca, San Lorenzo, todo igual. Confío en que nos vamos a recuperar. Ya pasó en el 89´y en el 2001, hubo crisis que el básquet pudo superar. Me parece que hay que tener alguna estrategia para saber atravesar este momento».

«Confío en que los entrenadores de los clubes, los que tienen la vocación, los dirigentes que hacen un montón de cosas por amor, vamos a mantener el nivel, el desarrollo, la expectativa. Si hay que actualizarse todo el tiempo, porque el mundo evolución, la tecnología hace aportes en el deporte para optimizarlo, y hay que tratar de actualizarse. Si vos hacés lo mismo hace 5 años, sos peor, porque el deporte evoluciona», puntualizó el destacado entrenador.

No dejó de ser consultado por el presente de la Selección Argentina de Básquetbol, que quedó eliminado del Mundial y de los Juegos Olímpicos, competencias en las que el combinado nacional siempre dijo presente en sus anteriores ediciones. «Tenemos el mejor entrenador posible, Prigioni es un DT que hace 7 años está en la NBA, un nivel al que ninguno de nosotros hemos podido acceder. El es la persona que le puede dar a nuestros jugadores la ayuda, el guiarlos, la gestión , de la mejor manera para los años que vienen. hay que apoyar. Como por ejemplo ahora en la pre Americup ante Chile: Campazzo quiso venir, lo convenció a Gaby Deck que le dijo que si, habló con Bolmaro, se juntaron, vienen. También DÉlia. Es u mensaje positivo. Es como decir en un mal momento, damos la cara todos los jugadores. Eso es una muestra de compromiso, eso me pone contento».

«Siempre que tenga una pelota y una cancha, yo estoy motivado. Vengo a la Academia para dar lo mejor que yo tengo», aseveró Lamas, cerrando que «me sumo a los entrenamientos de la Academia y en las prácticas con los chicos del club, ya armé un entrenamiento, que mezcla técnica individual y conceptos y comportamientos con y sin pelota», puntualizó Julio Lamas sobre su presencia en la Academia de Verano del Club Guillermo Brown.

Martes de charla sobre hábitos del alto rendimiento

Lamas, brindará además una charla este martes en el Auditorio del Ecocentro, desde 10:30 horas, en la que habla de los hábitos del alto rendimiento, enfocados en la gestión del sueño, la alimentación, los cuidados personales, entre otras cosas.