Garitano alertó sobre la derogación del Régimen de Zona Fría

El concejal peronista y miembro de la Mesa de conducción del Partido Justicialista, Federico Garitano alertó sobre la posibilidad de un aumento, imposible de pagar para muchos de los argentinos. Es producto de la idea del gobierno de Milei de eliminar los beneficios establecidos por el Régimen de zona fría y el fondo fiduciario que lo financiaba.

“El pueblo argentino, se ha movilizado en todo el país, para reclamar ante los atropellos del gobierno de Milei; quieren establecer una ley que avance sobre los derechos del pueblo trabajador. Estamos ante el tratamiento en la Cámara de Diputados de la llamada ley ómnibus que, entre otros puntos, pretende establecer la derogación de la Ley conocida como Régimen de Zona Fría. Al mismo tiempo el gobierno nacional busca la eliminación del fondo fiduciario a través del cual se financia la Zona Fría, a pesar de no implicar financiamiento con dinero del presupuesto público, sino que lo hace con una pequeña diferencia que pagan los usuarios”.

“Milei quiere eliminar los subsidios a la clase trabajadora que no solo debe afrontar los aumentos de más del 500% que piden las empresas, sino que ahora pretenden eliminar ese beneficio que recibimos los habitantes de las provincias del sur del país”, expresó Federico Garitano.

“No me extrañaría que haya muchos madrynenses que en pocos meses no podrán hacer frente a las facturas de gas por el valor exorbitante que tendrán. Todos los argentinos tenemos que exigir a los diputados y senadores nacionales que no convaliden esta política confiscatoria” finalizó el edil.