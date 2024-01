En febrero, el PMRC recibe una nueva edición del «Lombi Project»

El próximo mes de febrero, entre los dias 10 a 13, se desarrollará en el Puerto Madryn Rugby Club, una nueva edición del Campus de entrenamiento de hockey, denominado «Lombi Project».

El evento, contará una vez ms con la presencia de su coach principal, Pablo Lombi, quien llegará junto a su equipo para compartir sus conocimientos con deportistas de categorías desde Sub12, a más 30 años e incluso Mamis.

«El Lobo Marino» recibe un nuevo «Lombi Project»

Una integral edición del Campus intensivo de hockey «Lombi Project», se desarrollará entre los dias 10 l 13 de febrero en la ciudad de Puerto Madryn, con la organización de la subcomisión de hockey del Puerto Madryn Rugby Club.

Nuevamente, Pablo Lombi y su equipo de entrenadores que lo acompañan, estarán visitando la ciudad portuaria par capacitar de manera intensiva jugadoras y jugadores locales, de la zona, de la provincia del Chubut y de toda la región patagónica.

Ya se reciben las inscripciones para todos y todas los interesados en ser parte de esta escuela de capacitación y perfeccionamiento de hockey de Pablo Lombi, Lombiproject, que se realizará en el club durante febrero del 2024.

Vale destacar que en esta oportunidad, la actividad se ha hecho extensiva ms cantidad de categorías, por lo que nadie se perderá esta importante capacitación: desde Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 16, Sub 19,+30 y Mamis.

Por consultas e inscripciones, pueden comunicarse vía correo electrónico a [email protected] o por teléfono al numero +54 9 2804577625.

HOCKEY – LOMBI PROJECT 2024

Clínica Sub 13 y Sub 12(8va y 7ma 2024, nacidos/as entre 2013 y 2011)

Sábado 10/2 y domingo 11/2

Clínica Sub 19, Sub 16 y Sub 14 (7ma, 6ta y 5ta 2024, nacidos/as entre 2010 y 2005)

Lunes 12/2 y martes 13/2

Jornadas de actividades deportivas doble turno (de 10 a 17.30hs).

+ Entrenamiento intensivo y competitivo.

+ Incluye almuerzos, colaciones y remera Lombiproject