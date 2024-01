El oficialismo no logró consenso para la Boleta Única de Papel en el Senado

El debate sobre Boleta Única de Papel, como instrumento de votación en las elecciones a nivel nacional, cerró su etapa este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado. El futuro en el recinto es incierto, ya que el oficialismo no logró un consenso unánime en su férrea postura de ir con el dictamen que viene con media sanción de Diputados sin hacerle modificaciones, por lo que la oposición presentó un despacho de minoría.

Se daba por descontado que habría dos dictámenes, debido a que en el primer encuentro surgieron diferencias respecto del texto que viene de Diputados que fue aprobado en junio de 2022, incluso dos senadoras plantearon modificaciones. Una de ellas fue la rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, autora del dictamen de minoría que acompañado con las firmas del bloque de Unión por la Patria.

La intención de La Libertad Avanza es que la ley salga antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias, por eso adelantaron que en el recinto estarán abiertos a modificaciones, ya que para la aprobación de esta iniciativa, el oficialismo -con 7 miembros- deberá concentrar sus esfuerzos en construir una mayoría absoluta, no sólo para el quórum en la eventual sesión donde se debata el proyecto, sino también para su aprobación, pues se trata de un tema electoral que requiere 37 votos, es decir, la mitad más uno del cuerpo.

Al inicio del encuentro, Kueider agradeció la “presencia perfecta” de todos los senadores y recordó que la semana pasada se inició el debate por BUP que venía de Diputados y remarcó que “es un sistema similar al cordobés”.

El entrerriano informó que se les solicitó a todos los senadores “que hagan los comentarios y observaciones que consideren oportunas teniendo en cuenta la información y posiciones políticas de cada provincia que representan. A raíz de ello recibimos mucha información, han remitido a la secretaría de la comisión tanto los posicionamientos y observaciones que enriquecen el debate y contribuyen a darle continuidad hoy y si es posible poder llegar al dictamen correspondiente”.

De forma breve, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), expresó: “Estando prácticamente concluidos los despachos con las observaciones y con las opiniones de cada uno hay que pasar a votación a ver si se aprueba o no y en qué condiciones”. “La idea es debatir un poquito”, comentó entre risas Kueider.

Hizo uso de la palabra el rionegrino Martín Doñate (Unión por la Patria) manifestó: “Nos hubiera gustado que el oficialismo o quienes llevan adelante este dictamen de mayoría puedan hacer uso de la palabra para fundamentar o argumentar sobre los aportes de los distintos senadores a la mejora del proyecto original, pero observo que la primera decisión del oficialismo es pasar a la firma un dictamen que merece y amerita un nivel de debate mucho más profundo”.

“Nos hubiera gustado que en esta reunión nos tomemos dos o tres horas como se planteó en principio para que haya especialistas, organizaciones no gubernamentales, representantes del Poder Judicial para que nos nutran de su mirada que nos ayuden a trabajar sobre una ley que, como todos sabemos, requiere una mayoría agravada para su sanción por la importancia que tiene de reformas del orden institucional y estructurales”, señaló Doñate y agregó: “El Gobierno nacional está llevando adelante una serie de reformas en el ámbito electoral que son muy importantes en distintas dimensiones que son el fondo de la discusión mientras acá estamos viendo si sancionamos la forma en la que los argentinos van a comenzar a votar dentro de dos años con un sistema distinto en virtud de los argumentos que da agilidad, transparencia, que pueden ser discutibles”.

El rionegrino contó que “miraba estadísticas en contraposición de estadísticas que planteó el oficialismo la semana pasada respecto de los países que utilizan BUP, cuando tenemos a Uruguay un país catalogado como el más transparente tiene un sistema similar al argentino con boleta partidaria al igual que Suiza, por lo cual es todo relativo en función desde dónde se lo mire. Esta relatividad y esta templanza y paciencia que podemos tener para hacer una buena herramienta jurídica hubiera sido un buen escenario y no sacar a las apuradas una ley que tiene todo el 2024 para ser discutida. Incluso si vuelve a Diputados con mejoras sería un muy buen mensaje del Congreso de la Nación porque, como cámara revisora, sería determinante porque siempre ha dado un salto de calidad al momento de corregir o modificar una norma”.

“Dejo asentado mi disconformidad respecto de no poder estar con presencia de gente que venga a hablar y a instruirnos sobre la materia”, planteó y solicitó que se de lectura al o los dictámenes y “en función de eso poder tomar una determinación”.

El senador kirchnerista planteó que “el dictamen del oficialismo, así como está si sufriera algunas modificaciones sustanciales podría ser aprobado incluso por gran parte de nuestro bloque”, pero cuestionó: “El problema que tiene ese dictamen que quieren sacar a las apuradas sin aceptar modificaciones tiene problemas estructurales jurídicos que va a sufrir incluso caiga en manos de un juez y termine siendo un trabajo sin sentido”.

“Una ley como esta, disponerla a una reglamentación del Ejecutivo, puede sufrir las consecuencias de ir en contra del temperamento de la ley en esa modificación que pretende mejorar el texto malo. Estamos tratando mejorar un dictamen que puede caer en la inconstitucionalidad. Me parece una desprolijidad sacar el dictamen, así como está del oficialismo. Venimos con espíritu de apertura y de mejorar el texto. Sacarlo así corre el riesgo de que en el 2025 no se use porque la justicia lo considere inaplicable, estamos cometiendo un error”, argumentó Doñate y cuestionó: “Cómo se puede trabajar en un Congreso que quiere sacar normas estructurales como esta tengan validez jurídica a futuro. En ambas cámaras se presentaron proyectos de menor peso como este”.

Así, adelantó que acompañarán el dictamen de la senadora Silva porque “es mucho más aplicable y mejor sustancialmente que el proyecto que quiere sacar el oficialismo que no quieren aceptar modificaciones. Es más prolijo aprobar el dictamen de la senadora que el de oficialismo que están encaprichados a no modificar para que Milei por decreto lo acomode, es un delirio esto. Sería oportuno seguir debatiéndolo”.

Al respecto, Kueider informó que “el senador Daniel Bensusán hizo un aporte de invitados que coincidente con lo de Doñate. Por presidencia se determinó solicitarles a los senadores que en sus provincias evacúen conjuntamente con las instituciones y organizaciones sociales todas las dudas que tenían sobre el proyecto y venir con una opinión formada”.

En esa línea, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales defendió: “No me pareció oportuno convocar a invitados a que vengan a explicar algo cuando todos ya tienen una opinión formada y es un tema que viene debatiéndose hace rato. Muchas provincias ya aplican este sistema. En Diputados ha habido un gran debate con muchos invitados y gran parte de ellos habían sido puestos en listados para que expongan acá y son aportes que ya debatimos la semana pasada por eso no me pareció oportuno estar molestando a los invitados para que estén acá dos o tres horas explicando un tema que ya todos sabemos. Me pareció más efectivo avanzar en el debate de los senadores y tratar de emitir dictamen”.

Kueider comentó que hay un dictamen que propuso la senadora rionegrina Mónica Silva, quien contó que en la semana pudo intercambiar pareceres con representantes de su provincia que “tienen la votación municipal con BUP” a fin de tener “una opinión con experiencia y práctica”.

“Por eso tomamos la decisión de presentar un dictamen que, a nuestro criterio sería, una mejora del dictamen que vino de Diputados y también contribuiría a que la ley tenga carácter federal que hay que respetar y que la Constitución fija con claridad y hay que acentuarlo y por eso queremos hacer puntualizaciones”, manifestó.

Silva detalló que “el eje central de la modificación de su propuesta reside en una BUP por categoría donde cada categoría de la elección nacional tiene su boleta. Esa es la esencia de la modificación que presentamos al igual que la cuestión de la igualdad de condiciones para los partidos nacionales y provinciales, en ese sentido presentamos la eliminación de la existencia de un botón para BUP de modo tal que cada elector deberá elegir poniendo una cruz en cada categoría”.

Además, la rionegrina precisó que el dictamen presentado propone modificar “algunos de los aspectos que fueron de tratamiento la semana pasada y, a nuestro criterio, deberían tener un cambio para hacer a la ley mejor y transparente y responda a los criterios de una mayor calidad democrática por eso modificamos algunos aspectos como mejorar la actividad de los fiscales de mesa y de las autoridades que tienen a su cargo el escrutinio. En el dictamen específico el artículo 112 que fue motivo de análisis”.

Silva denunció que durante la semana recibió comentarios que le dijeron que “lo perfecto es enemigo de lo posible, lo sentí como una presión para que votara el dictamen de media sanción. Es la mejor herramienta legal que tenemos y es honesta, no es perfecta. El dictamen que presenté mejora mucho lo que se ha recibido de Diputados, pero sé que es perfectible. Tenemos que estar abiertos a las posibilidades de dialogar con quienes hicieron aportes de otra manera”.

De forma breve, Kueider enumeró quiénes realizaron aportes: “Redacción política, la senadora Lucila Crexell, Mariana Juri, Silva, Maximiliano Abad, Carolina Moisés y Doñate”, y sumó: “En algunas exposiciones se manifiesta acompañar el proyecto de Diputados tal cual está, hacerle observaciones de correcciones. En otros casos hay propuestas de dictamen de comisión alternativo y otra propuesta es manifestar oposiciones y la inconveniencia de tratar el tema ahora”.

A continuación, fue el turno de la secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la radical Mariana Juri (Mendoza), quien expresó su conformidad a la decisión que tomaron los dos presidentes de las comisiones en “abrir el debate de la manera más federal posible” y celebró haber pospuesto el tema siete días para que “los senadores podamos volver a las provincias a hacer las consultas a las autoridades electorales, a las universidades, es un método muy eficiente y podamos inaugurarla para que no parezca que los únicos expositores tiene que ser acá en Buenos Aires y en este Senado”.

“Creo que fue muy auspicioso que seis senadores lo hiciésemos de forma escrita, otros lo hicieron haciendo sus consultas pertinentes, también lo hicieron 11 organizaciones de la sociedad civil”, cerró Juri celebrando la nueva metodología y el diálogo y bregó para que “dentro de poco los argentinos puedan votar con un sistema transparente y produce un ahorre significativo en lo económico y ecológico”.

De la vereda de enfrente, el neuquino Oscar Parrilli manifestó que “es un anhelo de todos querer mejorar los mecanismos electorales, aunque debemos sentirnos orgullosos porque el sistema electoral siempre funcionó correctamente”.

“Este es un buen año para tratar las reformas electorales porque no estamos en un año de elecciones, de manera tal, que tenemos todo el año 2024 para profundizarlas y, además, estoy convencido que el mejor sistema democrático es el que menos se modifica”, afirmó Parrilli y remarcó que “el mejor sistema democrático es el que no se modifica”.

Para el neuquino, los argumentos a favor de la BUP “esconden una cuestión política en contra del peronismo, del movimiento nacional y popular. Se ha demostrado que esta boleta sábana es transparente y les ha dado la posibilidad a muchos de ganar y perder elecciones”.

Parrilli, al igual que sus pares de bloque, reiteró que lo oportuno “es seguir profundizando y analizando el tema. Lo que propone Silva mejora a los gobiernos provinciales, creo que la boleta única por categorías es mucho mejor que la boleta única total, además de que es un ejemplar de tres metros. Es una boleta fantasma, no única. Hay cuatro provincias donde eligen más de cinco diputados y en la boleta solo van el nombre de cinco, o sea los demás son fantasmas, no aparecen. Si querían transparencia, esto es un claro ejemplo de anti transparencia porque no sabemos qué votamos”.

“Hago una moción para que se modifique el artículo 6 para que no solo aparezcan los cinco primeros candidatos, sino todos porque es la única manera de que sepamos a quiénes estamos votando”, propuso y cerró: “Que sea una reforma electoral seria, que tenga fundamento y tenga racionalidad”.

En su intervención, el salteño Sergio Leavy contó: “En Salta está el Sistema de Boleta Única Electrónica es el peor de los sistemas porque no es ni transparente ni seguro, hay mucha gente que le cuesta aún, es muy caro. Soy un defensor de la Boleta Única Papel, pero coincido con los dichos de los senadores de mi bloque en el sentido de que no podemos entregar una ley mal redactada, con problemas. Eso no significa aprobar de forma apurada este proyecto de ley mal redactado y con problemas”, y propuso que las revisiones de las elecciones no vayan solo a las cámaras sino también a los juzgados federal para que “haya más participación de la justicia nacional electoral en todo el trabajo de cada elección”.

“¿Cómo hacemos para meter una sábana adentro del sobre? Es muy complicado. Este cambio si o si tenes que tenerlo la ley que sea por categorías. Tenes que estudiar manualidades para poder meter la boleta en el sobre. Queremos que la ley salga bien redactada y bien hecha”, chicaneó Leavy.

La macrista Guadalupe Tagliaferri hizo una aclaración: “Estamos hablando de la Boleta Única de Papel para cargos nacionales, será una decisión de los habitantes de cada provincia que decidan unificar la boleta con la boleta única nacional, no estamos legislando sobre cargos provinciales o municipales que la gran mayoría va separada de la nacional”.

En contraposición, la riojana Florencia López (UP) preguntó la razón por la que el oficialismo quiere “tratar rápidamente este proyecto”, y respondió: “No será alguna maniobra de dispersión para la sociedad de lo que realmente ocurre. Mientras que en Diputados en la ley ómnibus se plantea la eliminación de las PASO, acá seguimos debatiendo un proyecto sobre una Boleta Única de Papel que establece las PASO como si estuviésemos en una burbuja. Parece un debate de locos. Hagamos las cosas bien”.

“Estamos debatiendo cosas que no son importantes. No hay debate, ni apertura, dónde quedó la transparencia, la mejora de la democracia. Nos empujan a votar un dictamen que habla de una cabina de votación. Hay muchas cuestiones que me hacen dudar de por qué quieren que salga este dictamen”, apuntó López.

Su par de bloque, la fueguina Eugenia Dure cuestionó: “Deberíamos haber invitado diferentes especialistas para la profundización de este debate, sobre todo en la cuestión de género que no se estaba teniendo en cuenta, algo que si hubo cuando este proyecto se trató en Diputados”.

Por el contrario, el bonaerense Maximiliano Abad aseguró: “Estoy convencido que tenemos que avanzar en este proyecto de ley de Boleta Única Papel porque la tienen el 80% de las democracias del mundo, sólo 16 países no la tienen, es muy accesible al ciudadano y es menos costosa, universal, genera equidad para los partidos. No creo que esto sea para distraer frente a la situación del país porque lo único que tenemos para debatir acá es esto. Toda ley es perfectible, yo plantee modificaciones también, pero me gustaría que se hagan una vez sancionada”, y apuntó contra UP: “Antes de que vengan acá, ya sabía que no iban a acompañar el proyecto porque dicen que la boleta única no es una boleta de avanzada. Tratan de patear el debate para que el proyecto se caiga y se vuelva a debatir”.

El presidente del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, señaló: “Teniendo en cuenta que ningún sistema es neutro y todos son perfectibles, estamos dando un paso importante en la modernización de la forma en la que queremos elegir, creo que en este debate se están repitiendo cuestiones que ya se hablaron la semana pasada”.

A su turno, Pagotto planteó: “En este Senado tenemos que tratar el proyecto de Boleta Única de Papel que viene con media sanción de Diputados, creo que esta ley es perfectible, pero estamos discutiendo algo técnico y lo menos político posible, hablemos de esta ley”.

El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) consideró: “Creo que podemos firmar el o los dictámenes que haya, ya que tenemos tiempo hasta el día de la sesión para realizar modificaciones y ponernos de acuerdo. Y el día de la sesión se verá cual tiene más votos”.

Por último, el correntino Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal) sostuvo que “no hay que tener miedo a las modificaciones porque cuando se incluyeron las PASO y la boleta de color con foto fue un avance, creo que hay que modernizar ese sistema, estoy a favor de la Boleta Única de Papel, pero hay que debatir qué sistema se aplica”.

La chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal) expresó: “Muestran boletas gigantescas y hablan de simultaneidad de elecciones, hay que aclarar que estamos hablando de elecciones nacionales. Hay que recordar esto y de las facultades no delegadas a las provincias”, y pidió que “se incorporara al temario de las comisiones los proyectos que se refieren a la cobertura de las vacantes de diputados y senadores nacionales; el derecho a voto de los ciudadanos argentinos en el exterior; y la ficha limpia”.

Fuente: Parlamentario.