Con dos amistosos ante Belgrano, Deportivo Madryn culminó sus entrenamientos en Cholila

El Deportivo Madryn continúa con sus trabajos de pretemporada, en el marco de su participación en la Temporada 2024 de la Primera Nacional.

Este sábado, con dos juegos amistosos ante el club local, Belgrano, «El Depo» cerró parte de su preparación en la localidad cordillerana de Cholila.

Madryn regresa de Cholila con minutos de fútbol y una buena preparación para el Torneo

Durante tres jornadas, el Deportivo Madryn desarrolló sus entrenamientos físicos y futbolísticos en la localidad de la cordillera chubutense de Cholila, trabajando para lo que será su tercera Temporada en la Primera Nacional que en esta Edicion 2024, lo tendrá debutando como visitante en Córdoba ante Estudiantes el primer fin de semana de febrero.

El plantel dirigido por Gastón Esmerado, se entrenó intensamente en las instalaciones del Club Belgrano de Cholila, ante quienes se brindó también una charla protagonizada por cuerpo técnico y jugadores y culminando este sábado con dos cotejos amistosos.

En cuanto a resultados, anecdóticos, el Deportivo Madryn ganó uno de los duelos por 5-0 con goles de Diellos (3), Arreguin y Crego; mientras que el otro cotejo también fue victoria del «Aurinegro» por 3-0 con goles de Ferreyra (2) y Palacio.

De esta manera, «El Depo» terminó su preparación en Cholila de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional, jornadas en las que los dirigidos por Gastón Esmerado enfocaron su trabajo en la consolidación del grupo humano y la formación física, en vistas del comienzo de un torneo de 38 fechas.

Hasta el momento, son catorce nuevas fichas en «El Aurinegro»

El Deportivo Madryn, vale destacar, sumó hasta el momento catorce refuerzos, como el llegado dias atrás, el volante central ex Sportivo Italiano, Joaquín “Toro” Rojas. Antes, habían sido confirmados los jugadores Bruno Pérez (mediocampista ex Belgrano), el regreso de Estanislao Jara (volante que viene de Gimnasia de La Plata), la continuidad de Mauro Peinipil luego de su primera temporada en la Liga Profesional jugando en Barracas Central, Diego Braghieri, el delantero Diego Diellos, Marcos Rivadero, Zago Zagarra mediocampista ex Gimnasia de La Plata, Pablo Calderón (defensor central de 25 años, de último paso por Deportivo Morón), Jonatan Palacio (centro delantero de 22 años, con inferiores en Newell’s Old Boys y último paso por Cipolletti, regresa a Deportivo Madryn), Marcos Benítez (mediocampista de 22 años, con pasado en Newell’s Old Boys y Barracas Central), Matías Acuña (de los primeros en ser anunciados, defensor de 30 años, de último paso por Barracas Central), Benjamín Giménez (centro delantero de 23 años, con inferiores en Argentinos Junior y de último paso por San Telmo) y la vuelta de Yair Bonnin.

Continúan en «El Depo», Enzo Arreguin, Hernán Zuliani, Franco Godoy Milessi, Facundo Ardiles, Diego Crego, Nicolás Ferreyra, Mauricio Nievas, Jerónimo Porto Lapegüe, Federico Recalde, Nicolás Sánchez, Mauricio Mansilla, Raúl Zules Caicedo, Joaquín Obdrzalek, Rafael Ferro, Agustín Escobar y Alan Moreno; mientras que ha sido confirmada dias atrás, la baja de Lucas Necul, que se sumó a la Liga de Grecia, para jugar en el Atenas Kallithea FC.