Vidal para la tribuna

«He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo», publicó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal en redes sociales.

Con esta decisión Vidal sigue consolidando su posición ante el electorado que lo bendijo como Gobernador, carga responsabilidades sobre la situación económico-financiera de la provincia en la gestión saliente, y busca respaldo para tomar medidas más significativas en un futuro cercano.

Está claro que poner en foco a los dirigentes políticos sospechados de corruptos, o al menos de ineficientes en la administración de la cosa pública, permite maniobrar con mayor holgura en materia de ajuste, especialmente si llega el momento de echar mano de bolsillo más magros.