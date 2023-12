En su primera conferencia de prensa, el flamante vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo este lunes que “el ‘no hay plata’ no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica de que no podemos gastar más de lo que tenemos”.

“El camino es largo para encaminar esta Argentina de decadencia, para terminar con 45% de pobres y terminar con una inflación que nos acompaña desde hace 21 años”, expresó desde Casa Rosada ante la prensa acreditada.

Adorni aseguró que “está claro que se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos” porque “Argentina está desordenada, tiene un problema de emisión monetaria”. En ese sentido, pronosticó que “va a seguir impactando en precios durante mucho tiempo más”.

Por otra parte, consultado por el ajuste sobre el Estado anunciado en su discurso de asunción por el presidente Javier Milei, Adorni señaló que “al empleado público hay que ponerlo en valor”. “La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria, y muchas veces ha sido dejada de lado. No estamos de acuerdo con lo que se denomina el empleo militante”, dijo.

Sobre ese término, cuestionó al que “no aporta nada, quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar”. Pero cerró: “Nadie de la planta pública que tenga un trabajo que aporte valor va a tener que tener preocupación”.