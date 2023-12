Ricardo Sastre se aleja de la Secretaría de Pesca

El vicegobernador de Chubut saliente, Ricardo Sastre, resaltó este viernes que pese al diálogo que se ha mantenido en las últimas semanas, se ha diluido la posibilidad de que sea el próximo Secretario de Pesca de Nación ya que en caso de asumir no podría elegir su equipo de trabajo y gente de confianza.

“Por ahora seguimos hablando con varios referentes del gobierno que va a asumir y con colaboradores de otros sectores políticos”, dijo Sastre y luego agregó: “Entiendo que ir solo como una figura decorativa o sin tener dos o tres personas de extrema confianza es muy difícil trabajar”.

“No me enoja si no ocupo el cargo. Voy a colaborar de igual manera y no deja de ser un orgullo que me tengan en cuenta para tener un cargo a nivel nacional de casi un Ministerio”.

De tal forma, el dirigente madrynense dejó en claro que con el paso de las últimas horas la posibilidad se ha ido diluyendo y que se dedicará a su actividad privada.

El 2027 con candidato de Madryn a la gobernación

Por otro lado, el exintendente de Puerto Madryn dijo que de todos modos seguirá militando en política “tratando de reforzar nuestro espacio político y la gestión de Gustavo Sastre”.

Por último, resaltó que “vamos a trabajar para que Madryn tenga un gobernador. Ya cedimos el lugar las últimas dos elecciones, la tercera no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar para que un madrynense sea gobernador”.