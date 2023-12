Polke: «Hay una necesidad urgente de generar fuentes de trabajo genuino»

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y secretario general de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Santa Cruz, dialogó con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, fijando su postura ante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) oficializado este jueves en el Boletín Oficial.

En primer aspecto, afirmó: «Es tanta la información que uno tiene que analizar, que se torna difícil hacer un análisis simplista. Más allá que hay medidas que son buenas, otras que no tanto, y otras que no comparto para nada, me hubiese gustado que sea tratado en el Congreso, de otra forma».

Prosiguió opinando: «Empezamos de cero, se trata de un DNU. Me parece que, en estas más de 350 medidas hay muchas que no son de necesidad y urgencia, y muchas necesitan un análisis. Se le da un tratamiento simplista, hay cosas que son de urgencia y otras que no tanto».

Por consiguiente, se refirió a uno de los mayores problemas que tiene la Argentina: «Planteamos que hay una necesidad urgente de generar fuentes de trabajo genuino. La última medición dice que Argentina generó fuentes de trabajo por el sector público o monotributistas: eso no es trabajo genuino con un sinnúmero de derechos».

«Esta ley simplifica y ayuda a crear fuentes de trabajo, hay muchas cosas que no comparto. En términos generales, la medida no está mal porque baja costos. Permite que en los trabajadores a prueba, un empresario y emprendedor pueda animarse con un emprendimiento, había mucho conflicto legal», destacó, como los puntos a favor del DNU.

Respecto al contexto económico que atraviesa el país, Polke analizó: «Este DNU no habla de bajar impuestos, ayudar al consumo. Esas cuestiones son de urgencia y no las estamos discutiendo. Muchas cuestiones que plantea afectan al trabajador, con las subas de tarifas, prepagas, etc».

«A la pyme hay que cuidarla, no podés llevarla a la quiebra por una situación que afecta al país. No le sirve al trabajador, que se queda sin trabajo, y mataste al empleador. Han habido momentos desfavorables donde la pyme tiene que despedir. Acá, queremos buscar un mecanismo para que a la pyme le sea más barato despedir un trabajador y que no se lleve puesta la empresa y su casa», puntualizó.

En otra línea, se refirió a los puntos del DNU, que no acompaña: «No estoy de acuerdo con la Ley de Tierras, que permite que cualquier extranjero compre sin límites tierras en Argentina, ahí no veo la urgencia. No me gustó la derogación de la Ley de Góndolas, porque se trabajó mucho. No funcionaba, pero no hay que eliminarla, sino corregirla».

«Hay que anunciar mejoras salariales. Tenemos una altísima inflación que no va a bajar porque no hay política que apunte a bajar la inflación: eso es una urgencia de la que no se habló nada”, deslizó el presidente de CAME.

«Cuando se convoque a paritarias vamos a dar respuesta como siempre hemos dado. Más a un sector tan complicado que genera tantos puestos de trabajo, como las pymes«, afirmó Polke, en el cierre de la entrevista.