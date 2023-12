Melella enviará un proyecto para modificar la Constitución de Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó este viernes que en los próximos días enviará a la Legislatura provincial un proyecto de reforma de la Constitución. El mandatario pretende limitar la reelección indefinida de los diputados y desligar al Ejecutivo de la selección o remoción de jueces. En este sentido, negó que la iniciativa se relacione con un intento por habilitar una nueva reelección.

Gustavo Melella, quien asumirá su segundo mandato consecutivo al frente del Poder Ejecutivo fueguino el 17 de diciembre, avisó que el contenido de la modificación constitucional tendrá como ejes a la eliminación de cargos vitalicios, el establecimiento de un tope para la reelección de los legisladores y al apartamiento de la política en la selección y remoción de jueces.

“Reformar la Constitución significa dar más democracia a las instituciones, que no haya más cargos vitalicios en la provincia, que el número de legisladores (15 en la actualidad) sea el mismo hasta que la provincia tenga 400.000 habitantes (tiene 180.000 actualmente). ¿Por qué el gobernador tiene derecho a dos períodos de Gobierno y los legisladores puede ser reelectos de manera indefinida?«, se preguntó el gobernador al anticipar parte del contenido de la reforma en diálogo con medios fueguinos.

En la misma línea, agregó que “no queremos más a la política en el proceso de selección o remoción de jueces, como ocurre hoy por hoy”.

En tanto, refutó a los que opinan que en la actual situación política del país, en las puertas de un cambio de Gobierno a nivel nacional y en medio de una crisis económica, no es posible abordar este asunto.

“La situación nacional no tiene nada que ver. Algunos quieren mezclar todo. No importa el cambio de Gobierno ni la economía. Los tiempos nunca son los tiempos para algunos, porque no son los tiempos de abandonar sus privilegios”, aseveró.

También negó que se trate de un intento re-reeleccionista: “lo digo desde que era intendente de la ciudad de Río Grande. No voy a presentarme a un tercer mandato”, aclaró.