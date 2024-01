Las fiestas tienen ese no sé qué…

Javier Arias

Entre elecciones, balotajes y dnus, a más de uno estas fiestas lo agarraron medio como desprevenido. Como si el calendario hubiera perdido de repente unas cuantas hojas y hubiera pasado del 17 de julio al 23 de diciembre…

Esta vorágine nos hizo pasar de estar acomodando los pulóveres y al otro armando el arbolito; que dicho sea de paso, muy bonito todo, pero el que inventó algo que integra en el mismo espacio bolitas de cristal, fierritos, lucecitas enchufadas a 220, guirnaldas por demás ignífugas, todo apoyado en una endeble y precaria estructura es como para al menos denunciarlo. Y una cosa es armarlo, y otra muy distinta es desarmarlo, que yo ya canté “prí” y que lo desarme la tía Gertrudis, que si no quiere lo voy a terminar guardando así como está, con alargues y todo. Porque volver a meter esas lamparitas en la caja como venían embaladas debe ser una de las tareas que le encomendaron a Ulises, prefiero enfrentarme a un Minotauro en celo que meter los dedos de nuevo en ese nudo gordiano de cables y foquitos.

Pero bueno, será que los tiempos que corren nos tienen así, medio como atolondrados, y en vez de que corran los tiempos, terminamos nosotros al trote como caballo sin sortija.

Pero no se crea, atento lector, que las cosas son así acá, no, no, no, que de locos y enloquecidos hay por todos lados, que al final de cuentas, esto de la globalización no se conforma con las recetas económicas y los dibujos animados japoneses, sino que la vorágine navideña alcanza a los rincones menos pensados.

Por ejemplo, en Rusia, si usted aún sigue sufriendo esa última porción de melón con jamón, sepa que el atiborramiento de comida es más exagerado aún. Si usted está acostumbrado a la ensalada de papas de la nona, el arrollado de la nena y la pavita de la patrona, piense que la cena de Nochebuena de estos buenos señores rusos está compuesta por 12 platos. Y usted dirá, por qué belines, y yo le responderé por cada uno de los apóstoles, que vaya uno a saber qué tiene que ver, si a esa fecha del nacimiento de Cristo, minga de apóstoles tenía, pero así son las cosas en la Siberia. Y si desenvolver regalos en Navidad le trae colitis financiera, no quiera saber qué piensan los moscovitas, que en el día de Año Nuevo, los niños rusos reciben la visita del Abuelo de Hielo, también conocido como Maroz, que acompañado de su ayudante, la Niña de Nieve, reparten juguetes, pasteles de jengibre y Matriuskas. ¿Ya adivinó que Maroz son los padres, no?

Por su parte los italianos tampoco se quedan atrás a la hora de darse atracones navideños, pasta rellena cocida en caldo de capón, espaguetis con almejas, anguilas, verduras y turrón. En Nochevieja, las lentejas sustituyen las uvas, se supone que para atraer la buena suerte.

Pero por otra parte, en la India no están tan apurados, el Año Nuevo comienza en primavera, según el calendario lunar hindú, el 2008 comenzará el 20 de abril, con grandes hogueras y baños rituales. O sea, ellos todavía tienen un poco más de tiempo para armar la lista de regalos.

Así que, estimado lector, ya sabe, si las fiestas lo agarraron de sorpresa tiene un par de soluciones, o se muda en viaje relámpago a Nueva Delhi y espera tranquilo hasta mediados de abril o hace como todos, respira profundo, cierra los ojos y desde el fondeo del corazón dice: “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todos, que se les cumplan todos los deseos y este 2008 sea el mejor año de sus vidas”.

