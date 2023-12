Con victoria ante Ucrania, Argentina cerró su participación en el Mundial Femenino

En lo que representa la tercera victoria en toda la historia y la segunda registrada en un Mundial ante un europeo,la Selección Argentina Femenina de Handball superó a Ucrania 25:20 por la última fecha de la Main Round.

Con posición final a confirmar, el equipo al mando de Eduardo Gallardo mejorará el 21° puesto obtenido en el Mundial 2021.

Cierre en el Mundial con festejo ante las ucranianas

La Selección Femenina le puso punto final a su 12º participación mundialista -undécima consecutiva- con una gran victoria ante Ucrania por la tercera y última fecha de la Main Round del certamen que se celebra hasta el 17 de diciembre en Dinamarca, Noruega y Suecia. En un encuentro disputado en el Arena Nord de Frederikshavn, La Garra se impuso de principio a fin -13:11 al descanso- para llegar a su segunda victoria en el certamen.

Con el triunfo ante Ucrania, Argentina alcanzó la segunda victoria en la historia de los Mundiales ante un combinado europeo. La primera había sido ante Austria 31:29 en el último Mundial España 2021, en tanto que se trata la tercera en la historia sumando el triunfo ante Finlandia 27:26 en un amistoso previo al debut mundialista 2021.

Malena Cavo, con 6 tantos, fue la máxima goleadora del partido y de un conjunto albiceleste que realizó un partido prolijo, en donde alternó buenos pasajes en defensa y en ataque para completar una importante victoria en la que dominó el tablero durante los sesenta minutos. Marisol Carratú, con 17 atajadas y un 46% de éxito en sus intervenciones para llevarse el MVP del encuentro, fue una de las grandes responsables de la victoria nacional.

Argentina, que por segundo Mundial consecutivo alcanzó la segunda ronda del torneo, finalizó su participación con un saldo de dos victorias y cuatro derrotas. Debutó en la competencia con derrota ante Países Bajos 26:41, luego cayó con República Checa 22:31 y venció a Congo 31:26, resultados que la dejaron en el tercer lugar del Grupo H. En la Main Round, cayó con España 20:30 y Brasil 19:33 y superó a Ucrania 25:20.

La Garra cerró un emotivo Mundial que estuvo atravesado por la despedida con la camiseta de la Selección de Luciana Mendoza que anunció su retiro tras 14 años de vestir la celeste y blanca. Mendoza, con 628 goles en 202 partidos, es la máxima goleadora y la segunda jugadora con más presencias en la historia de la Selección.

El partido

Las primeras acciones del partido marcaron la tendencia de un duelo que fue muy favorable para La Garra: Ucrania no pudo con la defensa albiceleste en su primer posicional, Cavo inauguró el tablero yendo para adelante, Carratú se quedó con el primer lanzamiento de Maryna Konovalova desde el extremo y Manuela Pizzo puso su primer gol de penal tras un movimiento de Micaela Casasola. Tres minutos iniciales que resumieron los cuatro puntos altos de Argentina durante los sesenta minutos.

A la defensa y al influyente trabajo de Cavo, Carratú, Casasola y Cavo se sumó un aspecto más, muy positivo y que hasta ese partido del Mundial no había sucedido y es que la Selección prácticamente no tuvo pérdidas. En el combo, las dirigidas por «Dady» Gallardo marcaron el ritmo del partido para sacar la primera distancia importante, de tres goles, 7:4 llegando a los quince del primer tiempo. Si la diferencia no fue por más fue por un solo aspecto en falta que fue el repliegue en donde Ucrania hizo daño, porque La Garra incluso pudo conseguir un parcial 2:0 estando en inferioridad numérica.

Pero la máxima distancia, que llegó a ser de cinco, rápidamente desapareció tras un mal pasaje de la Selección superado el minuto 20. Ucrania creció un tanto en el posicional, las de Gallardo se secaron en ataque sumando solo un gol de Sofia Rivadeneira en ocho minutos y las europeas recortaron a la mínima, 12:11, a falta de tres minutos. Esquivos diez minutos finales que al menos tuvo un cierre favorable con un gran gol de Campigli tras asistencia de Rivadeneira y una atajada sobre la chicharra de Carratú ante Milana Shukal que se fue solo de contraataque para el 13:11 a favor al cierre del primer tiempo.

La incógnita tras ese cierre de primer tiempo continúo en el arranque del segundo, porque si bien Carratú llegó a su 7° atajada en el partido y Cavo sumó en segunda oleada para el 14:11, Ucrania rápidamente consiguió dos goles consecutivos que volvió a poner el +1 encendiendo la alarma de La Garra. No solo por el recorte europeo nuevamente a la mínima, si no también por una baja de la intensidad en general del equipo y pérdidas que comenzaron a ser un problema.

Aunque este panorama de gol a gol, con Ucrania intentando emparejar y revertir el resultado, duro unos minutos. Porque Cavo se puso más que nunca el ataque al hombro, Carratú empezó a redondear una tarde soñada con más atajadas, el ataque con Campigli como máximo referente recuperó la compostura y el ataque con el correr de los minutos volvió a fluir.

La Selección pudo aprovechar momentos de inferioridad numérica y volvió a sacar los dos o tres goles de distancia que manejó durante casi todo el partido e incluso lo aumentó a seis, 23:17 doce del cierre, con un gran momento de Casasola para comenzar a encaminar la victoria. Triunfo que tendría un pequeño suspenso en el final porque Ucrania volvió a apretar el tablero y volver a recortar a tres teniendo pelota para que sea de dos, pero la figura de Carratú siguió siendo una pesadilla para las lanzadoras ucranianas, cerró el arco una vez más y la victoria quedó sentenciada con dos goles más de Bono para el 25:20 final.