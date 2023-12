Arresto domiciliario por 60 días para Leticia Huichaqueo

De manera “excepcional y solo por la herida sufrida en una de sus piernas”, la jueza de garantías Karina Breckle dispuso el arresto domiciliario por solo 60 días para Leticia Huichaqueo que cumple una condena al ser hallada culpable en la causa Royal Canina. Será sometida a revisiones periódicas de la evolución de esa herida para que, en cuanto se recupere de esa afección puntal, regrese a un pabellón del Instituto Penitenciario Provincial.

En su resolución, la magistrada reivindicó el funcionamiento y la atención que se brinda a los detenidos en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP). La jueza Breckle afirmó que el IPP “no es una cárcel insana y es el organismo más adecuado que tiene la provincia para alojar a personas detenidas”. Consideró que la infección en la pierna merece una “excepción en su decisión. Por ello, la medida es temporal y cuando se recupere, deberá retornar al IPP para cumplir su condena”.

Consideró que el plazo del arresto domiciliario será por sesenta días, con revisiones permanentes y los correspondientes informes por parte del Cuerpo Médico Forense.

Breckle le recordó a Huichaqueo las condiciones que debe cumplir durante ese plazo de tiempo en que dure el arresto domiciliario. Ordenó a la Policía de la localidad de Gaiman que realice tres rondines diarios de manera sorpresiva y que cada salida al Hospital de esa localidad, debe ser comunicado a los efectivos. La magistrada descartó el uso de una tobillera electrónica por el estado de las piernas de la ex funcionaria provincial.

El defensor Romero

En la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, a media mañana de este miércoles, el defensor de Leticia Huichaqueo pidió nuevamente el arresto domiciliario para la ex ministra que fuera condenada. No es la primera vez que el defensor particular Javier Romero argumenta problemas de salud de la ex funcionaria. En este caso argumentó una infección que padece en una de sus piernas producto de la lesión que se produjo al perder el equilibrio y producirse una caída.

Indicó que, en la evolución de su cuadro médico a las consecuencias de las diabetes que padece la condenada, ahora se le sumó una neuropatía. Concluyó que los futuros estudios que debe realizarse, exigen que no queden señales de la infección y de allí el pedido para que termine de curarse de su pierna atendida en su casa, mediante la modalidad del arresto domiciliario.

“Tiene que estar en un lugar con la profilaxis adecuada y con curaciones dos veces por día, si no es en su casa, que sea en una cama del Hospital de Gaiman, hasta el día 20 de este mes en que debe hacerse los estudios por la neuropatía. El tratamiento debe ser acorde a la dolencia que padece”, indicó.

El fiscal general Rodríguez

El fiscal general Omar Rodríguez argumentó que en el lugar donde se halla detenida están garantizados todos los recursos para que Huichaqueo reciba una buena atención. “Debe tener conciencia que cumplir una condena tiene sus consecuencias, la misma situación la padecen el resto de las personas allí detenidos y la ley nos exige el cumplimiento del principio de igualdad”.

Pidió que es necesario que se expida el Cuerpo Médico Forense, ya que consideró “no es suficiente la opinión médica de un profesional del Hospital Zonal”. Adelantó que en caso de expedirse en favor de Huichaqueo y se le otorgue el arresto domiciliario, “en cuanto mejore su estado de salud, deberá volver a ese centro penitenciario”.

La ex funcionaria ingresó a la sala en una silla de ruedas. Ante la jueza Karina Breckle describió sus dolencias, los ataques de pánico que sufre, las caídas por las pérdidas de equilibrio, la incontinencia urinaria que la obligan a usar pañales descartables, el apoyo y el cuidado que le brindaban las otras detenidas con las que comparte un pabellón, para posteriormente centralizarse en la caída que le produjo la lesión en una de sus piernas y la posterior infección, su evolución y su agravamiento.

“No voy a poder a caminar como lo hacía antes. Pido un gesto de humanidad para poder curarme. No estoy mintiendo”, concluyó.