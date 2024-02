Monti: «Me siento estafado por Patricia Bullrich, ella y Macri dinamitaron el espacio»

Dulio Monti, Secretario General de la UCR de Chubut, fue lapidario con la excandidata presidencial Patricia Bullrich: dijo que se siente estafado por la ex ministra de Seguridad, que junto a Mauricio Macri «dinamitó» la alianza política al apoyar a Javier Milei.

El concejal electo de Rawson no se guardó ninguna crítica hacia Bullrich, en diálogo con AzM Radio: «En lo personal, me siento estafado electoralmente por Patricia Bullrich, porque yo la voté, la acompañé y hubiese querido que dentro de las fronteras de Juntos por el Cambio cada uno, a nivel partidario tomara la decisión que el frente debía tomar a nivel institucional. Me molestó y mucho. La gente decidió en qué lugar quería a Juntos por el Cambio y nosotros teníamos que cumplir ese rol de oposición que nos ha dado la gente».

En esa línea, el dirigente aseguró que soplan vientos de cambio dentro de la propia alianza fundada por el Pro, los radicales y la Coalición Cívica, ante lo que consideró como una salida de Macri y Bullrich del espacio político.

«Viene una nueva etapa de liderazgos en Juntos por el Cambio, que me parece que va a partir sobre la base de los gobernadores, porque lo que hicieron Bullrich y Mauricio Macri fue dinamitar el espacio. Claramente se fueron del espacio y veremos cómo se reconfigura de ahora en más«, vaticinó.

