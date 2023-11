Lunes sin bancos por el Día del Empleado Bancario

Desde La Bancaria se confirmó que no funcionarán los bancos este lunes 6 de noviembre por celebrarse el día del empleado bancario.

!Los bancos provinciales siempre marcaron el ritmo de cada localidad, o sea, que bancos oficiales, provincia y nación marcan la temperatura del resto. nosotros mandamos a todas las entidades las resoluciones que se toman – en este caso una ley de 2014 – nosotros informamos y no hay actividad bancaria”. señalaron desde el gremio que agrupa a los empleados y empleadas bancarias.

El Banco del Chubut confirmó que la entidad no atendería al público el viernes 3 y el lunes 6 de noviembre, siendo el primer asueto por un feriado provincial y el de esta semana por celebrarse el día del empleado bancario.

La Bancaria

“Un 6 de noviembre, hace 99 años, nace formalmente la Asociación Bancaria en nuestro país, constituyéndose como uno de los gremios más importantes de la Argentina. Desde entonces, cada año se celebra el Día del Bancario/a en conmemoración de aquel día del año 1924. A partir de ese momento, nuestro sindicato ha luchado sin descanso por la justicia social, la solidaridad en la unidad y la organización participativa de las y los bancarios.” destaca el comunicado oficial de “La Bancaria”, publica La Bancaria en este día.

“Durante muchos años, este día fue una fecha laborable para el sistema financiero, además de que sus trabajadores y trabajadoras no recibían ninguna suma en reconocimiento. Gracias a la lucha de todos/as, así como a la participación de cada uno/a, de las afiliaciones y sobre todo a un SINDICATO FUERTE, se logró que nuestro día sea NO LABORABLE y que se pague un BONO A MODO DE COMPENSACIÓN, que año tras año actualizamos en cada paritaria y por primera vez en mucho tiempo no será alcanzado por el impuesto a las ganancias para la gran mayoría de los bancarios/as.” afirma el gremio en otro tramo del comunicado difundido.