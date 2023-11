La revista Nature cuestionó a Javier Milei por su propuesta de recortes a la ciencia

En esa línea, se centraron en los proyectos del candidato liberal en el plano científico y sobre todo en la iniciativa que busca eliminar el CONICET: «El plan de Milei sería cerrar el principal centro de investigación científica de Argentina, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que recibe financiamiento para 12.000 investigadores en 300 instituciones por un costo anual de $400 millones de dólares«.

A pesar de la crisis actual, y los problemas del Gobierno actual, analizaron las la propuesta económica de Milei y consideraron que «la solución no es recortar la investigación y el desarrollo (I+D), y mucho menos abolir toda una agencia de financiación de la ciencia. Es necesario que suceda lo contrario, sobre la base de mucha evidencia de que la inversión en I+D –incluida la ciencia básica– impulsa el crecimiento económico (ver, por ejemplo, A. J. Salter y B. R. Martin Res. Policy 30, 509-532; 2001)».

Por último, remarcaron que «Argentina gasta sólo el 0,5% de su PIB en I+D, lo que es bajo incluso para los estándares de algunos países de ingresos medios, en particular Brasil (que gasta alrededor del 1,2%). El promedio de las naciones de altos ingresos rondaba el 2,7% en 2020. Eso es a lo que debería aspirar Argentina. El cambio no se producirá de la noche a la mañana y requiere una gestión económica estable. En lugar de abolir su agencia de financiación y sus ministerios clave, los líderes del país deben trabajar estrechamente con los científicos y aprovechar sus conocimientos y habilidades. Los investigadores están dispuestos a desempeñar su papel. Sólo necesitan una oportunidad para contribuir», cerró la editorial de la revista Nature que incentivó a una mayor inversión de parte del Estado, y no a un recorte como propone Javier Milei.

(Fuente: Ámbito)