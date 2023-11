Buffa se quejó por la emergencia hídrica en Comodoro y dijo que «falta inversión»

Tomás Buffa, concejal de Comodoro Rivadavia y presidente de la Convención Radical del Chubut, criticó duramente al Gobierno provincial por los problemas de agua que atraviesa la ciudad, donde sigue habiendo cortes cada 24 horas para acumular reservas.

«Se está trabajando en esos 40 kilómetros de cañería que están en un estado deplorable, que se siguen rompiendo por la falta de presión. Es lamentable la falta de inversión en infraestructura que ha tenido esta ciudad«, disparó.

En diálogo con AzM Radio, el edil remarcó que «este es un acueducto que nutre tanto a Sarmiento como a Rada Tilly y Caleta Olivia. Es interjurisdiccional. Durante mucho tiempo los gobiernos de turno han mirado para otro lado y hoy estamos en una situación crítica, límite».

Por otro lado, Buffa le restó importancia a la declaración de emergencia hídrica realizada por Mariano Arcioni. «Es un simple hecho declamativo. Si no tiene una afectación presupuestaria y un plan de obras es simplemente una manifestación. Un gobierno que en seis años no ha hecho nada por el acueducto, que a diez días de irse manifieste una emergencia y no le aplique una asignación presupuestaria, creo que es un acto de demagogia«, acusó.