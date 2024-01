Una pieza clave

Sergio Massa adelantó que si gana las elecciones, el exministro de Economía Roberto Lavagna «va a tener mucho que ver» con su eventual gobierno «desde el 10 de diciembre».

Durante su participación en el programa televisivo «La Noche de Mirtha» y, al ser consultado por la periodista María Julia Oliván, Massa anticipó el rol que tendría Lavagna en su gobierno en caso de quedarse con las elecciones del 22 de octubre.

El candidato a presidente no perdió la oportunidad de mencionar que en el actual gobierno «hay un montón de ministros que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije y lo reitero», aseveró.