Suspendieron todos los viajes a Tierra Santa en Jerusalén

A causa de la escalada de violencia e Israel, fueron suspendidos todos los viajes de peregrinos a Tierra Santa, además de cancelarse los vuelos hacia el país de Oriente Medio, dejando a un gran número de turistas atrapados. Así lo confirmó el portavoz de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra.

“A medio plazo no tenemos afectaciones ni esperamos que las haya a los países del entorno», remarcó Lastra, que sin embargo precisó que desde la Confederación «estamos expectantes» ante el desarrollo de los acontecimientos. Porque «el turismo es una industria muy sensible» y, por otro lado, porque se acerca la temporada alta para ese segmento que comienza en noviembre.

A su vez, Antonio Tavora, agente de viajes experto en operar peregrinaciones a Tierra Santa expresó que ha experimentado en carne propia las situaciones de tensión que se producen en Israel: «Me pasó una vez en 2014, hubo un lanzamiento de misiles, y se pasa muy mal porque no estamos acostumbrados a sirenas» y toda la situación de peligro subsecuente.

«Los peregrinos no se ven afectados cuando el problema se ha generado en Gaza, porque está en el sur. Además, en Jerusalén todos viven del turismo», por lo que no les interesa que haya conflicto

Aún asi, hay suspensión de vuelos. Con lo cual, «las peregrinaciones las tenemos aletargadas, como en tiempo muerto. Porque hay que esperar a ver en qué termina esta situación. Otras veces estas crisis se solucionan en poco tiempo por motivos económicos que afectan también a los palestinos, que también viven del turismo», ha remachado Tavora para aclarar la importancia de esta actividad en la zona.

¿Cuál es el impacto en la aviación?

La mayoría de las aerolíneas internacionales ya han cancelado los vuelos con origen o destino en Israel, y los gobiernos están revisando las recomendaciones de viaje para quienes se dirijan a la región.

Pero, a pesar de los combates, el sitio web Ben Gurion indicó que el aeropuerto más grande y concurrido del país seguía abierto y operativo hasta este lunes por la mañana.

El segundo aeropuerto más grande del país, el Aeropuerto Internacional Ilan y Asaf Ramon (ETM), en la ciudad de Eilat, al sur del mar Rojo, también dice que planea continuar con sus servicios.

En cuanto a las compañías aéreas israelíes, El Al, la aerolínea de bandera del país, emitió un comunicado el 8 de octubre en el que afirmaba que seguiría operando como de costumbre. «El Al Airlines opera de acuerdo con las instrucciones de las fuerzas de seguridad israelíes. Nuestros vuelos se operan según lo previsto. Todos los vuelos de El Al saldrán únicamente de la Terminal 3».

La aerolínea está ofreciendo opciones para los viajeros que deseen «congelar» sus pasajes, lo que les permitirá utilizarlos en una fecha futura no especificada. Los viajeros que tengan vuelos programados entre hoy y el 21 de octubre no tendrán que pagar tasas de cambio de reserva. Quienes deseen cancelar su viaje podrán optar a un vale, que podrán obtener rellenando el formulario de la página web de El Al. La aerolínea también dispone de una línea telefónica de emergencia para los clientes afectados por la situación.

Este lunes 9 de octubre, algunos vuelos seguían aterrizando en Ben Gurion, casi todos operados por compañías israelíes, incluidos vuelos de El Al procedentes de Roma, Milán y Atenas. Algunos vuelos figuraban como retrasados.

Las dos compañías más pequeñas del país, Israir y Arkia Airlines, dijeron que operarían vuelos para ayudar a los israelíes en el extranjero a regresar a casa.

Las aerolíneas internacionales anunciaron que reducirán drásticamente sus servicios aéreos a Israel a medida que evolucione la situación. Entre ellas se encuentra la aerolínea alemana Lufthansa. Lufthansa anunció en un comunicado: «En el contexto de la actual situación de seguridad en Israel, Lufthansa Group Airlines reduce este sábado su programa de vuelos a/desde Tel Aviv».

La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, declaró a BFM TV, afiliada de CNN, que Air France había suspendido todos sus vuelos a Israel por el momento.

Cathay Pacific Airways, de Hong Kong, dijo este lunes que cancelaba sus vuelos desde y hacia Tel Aviv y que volvería a informar el 12 de octubre.

Korean Air, la única aerolínea surcoreana que opera vuelos directos entre Incheon y Tel Aviv, canceló su vuelo del lunes, pero dijo que operaría un vuelo de regreso de Tel Aviv a Incheon, para traer a la gente a casa.

Por su parte, Delta Air Lines ha dado instrucciones a los pasajeros con vuelos reservados desde o hacia Tel Aviv entre el 7 y el 14 de octubre. Pueden volver a reservar para fechas posteriores al 21 de octubre sin cargo por cambio, siempre que permanezcan en la misma clase de servicio. Si un viajero opta por cancelar su viaje por completo, podrá optar a un vale por el precio pagado por el pasaje, que deberá utilizarse en el plazo de un año.

American Airlines y United Airlines cancelaron sus vuelos directos. «La seguridad de nuestros clientes y tripulaciones es nuestra máxima prioridad», dijo un representante de United en un comunicado. «Estamos vigilando de cerca la situación y estamos ajustando los horarios de vuelo según sea necesario». La aerolínea confirmó que los vuelos permanecerían suspendidos «hasta que las condiciones permitan reanudarlos».

Otras grandes aerolíneas que han anunciado cancelaciones son: Air Canada, Hainan Airlines, Virgin Atlantic, Royal Air Marcoc.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió un memorando instando a los pilotos estadounidenses a «tener precaución al volar en el espacio aéreo israelí», según Reuters.

¿Siguen en pie los eventos programados?

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) suspendió todos los partidos que iban a celebrarse en Israel en las próximas semanas. Eso incluye un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 entre Israel y Suiza, así como los partidos de la Eurocopa sub-21 de Israel contra Estonia y Alemania.

«La UEFA seguirá vigilando de cerca la situación y se mantendrá en contacto con todos los equipos implicados antes de tomar decisiones sobre nuevas fechas y sobre posibles cambios en otros próximos encuentros», señaló el organismo deportivo europeo en un comunicado.

Live Nation, la empresa de música y eventos en directo, anunció la cancelación de un concierto de Bruno Mars programado para el fin de semana en el parque Yarkon de Tel Aviv.

El músico hawaiano actuó ante un público que agotó las entradas el 4 de octubre y tenía previsto celebrar un segundo concierto el día 7. Live Nation informó en un comunicado que se reembolsaría automáticamente a todos los que hubieran comprado entradas para el segundo concierto.

Israel es normalmente seguro

En opinión de este experto, aunque es cierto que «esta vez ha sido un poco especial debido a la virulencia de los ataques», en realidad «Israel es normalmente un destino superseguro, aunque parezca lo contrario». Por lo tanto, su recomendación es que el consumidor «no se deje llevar por las noticias», ya que «una vez allí, la gente no ve nada y es tranquilo», ha insistido.

«Ante una situación como esta las ventas se vienen abajo. De momento no hemos notado nada, pero a medio plazo se pueden ver afectadas»