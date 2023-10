Molina: “En Corcovado hacemos tantas viviendas, que los albañiles no dan abasto”

Ariel Molina, intendente de Corcovado, aseguró que no le quita el sueño la elección de este domingo, en la que buscará su reelección: “Si pierdo me iré a mi casa sabiendo que hice las cosas muy pero muy bien y la gente no lo vio”.

«Hoy Corcovado es una localidad mucho mejor de lo que era ocho años atrás. Hace ocho años no había una sola obra en Corcovado, no había trabajo, no se pagaban los sueldos a los municipales, era una localidad venida abajo, un desastre. Hoy es totalmente lo contrario. Estamos haciendo tantas viviendas, que los albañiles no dan abasto«, aseguró el hombre del Frente Renovador, en diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio.

«Estoy más que tranquilo con el trabajo que hicimos. No me preocupa ganar o perder la elección, porque sé que si pierdo me iré a mi casa sabiendo que hice las cosas muy pero muy bien y la gente no lo vio o quería buscar otra cosa, y está perfecto. A mí no me mueve nada, si gano, gano y si pierdo, pierdo», afirmó.

«Tapado» sabe que su fuerte está en la gestión, y por eso apunta a mostrar lo hecho en estos ocho años: «Los candidatos tienen la ventaja de mentir. Ellos van a decir que van a hacer de todo, y es todo mentira, porque no van a hacer nada. Le han prometido a toda la gente de Corcovado que van a meterlos a trabajar en la Municipalidad. Yo lo único que puedo hacer es mostrar todo lo que hicimos. Yo a la gente nunca le voy a mentir».

Escuchá un fragmento de la entrevista acá: