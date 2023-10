Los U12 de Brown, subcampeones en el Torneo «Sueños Dorados» en Bahía Blanca

Durante el pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de Bahía Blanca, el Torneo «Sueños Dorados» de básquet, evento organizado por el Club Bahiense del Norte y destinado a categorías Formativas de rama femenina y masculina.

Del certamen, fueron parte clubes de todo el pais, entre ellos representantes de Chubut como ser Huracán de Trelew, Federación Deportiva, Náutico y Guillermo Brown, que en la U12, se coronó subcampeón.

Los jovencitos de «la Banda» y una hermosa experiencia vivida en Bahiense del Norte

El pasado lunes feriado, culminó el Torneo «Sueños Dorados» organizado por el Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, certamen destinado a las categorías Formativas en rama femenina y masculina y que contó con participación de instituciones de todo el pais, incluso llegados desde Chile.

La provincia del Chubut, contó con varios clubes como participantes de este certamen que durante cuatro intensas jornadas, se desarrolló en la ciudad conocida como «capital del básquet» y pensada por el club que formó deportivamente a una de las máximas figuras del deporte argentino y mundial, como ser Emanuel Ginóbili.

Huracán de Trelew, Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, Náutico de Rada Tilly, Guillermo Brown, entre otros, más jugadoras como Irena Mereles en calidad de invitada, fueron los chubutenses que dijeron presente en este convocante torneo que, además de jugarse en el Estadio «Manu» Ginóbili, tuvo lugar en los clubes Barracas Central e Independiente.

Una gran perfomance cumplieron los jovencitos de Guillermo Brown, que en su categoría MiniU12, se coronó como subcampeón del Torneo, cediendo en la final de la competencia disputada ante los anfitriones, Bahiense del Norte A. Los brownianos, comandados por sus entrenadores Martin Mihura y Ian Flaminio, no solo tuvieron una gran actuación, sino también desarrollaron un muy buen comportamiento y disfrutando de este importante evento.

Vale destacar que los brownianos, fueron muy bien recibidos por el Coordinador de Bahiense del Norte, Pablo Coleffi, conocido en la zona por haber dirigido años atrás a Conarpesa Deportivo Madryn en el ex TNA en 2001; como así también por el presidente de la institución bahiense, Leandro Ginóbili, también ex Conarpesa Deportivo Madryn y hermano mayor del ex jugador de la Selección Argentina de básquet y de los San Antonio Spurs.