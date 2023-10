La Fundación Konex distinguió a dos científicos del Conicet

Luego de haberse entregado los Diplomas al Mérito a las 106 figuras más destacadas de la Ciencia y Tecnología, la Fundación Konex y el Gran Jurado seleccionaron en cada uno de los quintetos de las 21 disciplinas a la personalidad que ostenta la trayectoria más significativa de la última década (2013-2022). Estas figuras recibirán el Konex de Platino. A su vez, seleccionó entre los Konex de Platino a las personalidades para recibir el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación, a Sandra Díaz y Gabriel Rabinovich. La ceremonia de entrega de los Premios Konex se llevará a cabo el martes 31 de octubre en el Centro Cultural de la Ciencia (C3).

La selección de los premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado constituido por veinte destacadas personalidades y está presidido por el investigador del CONICET Alberto Kornblihtt (Premio Konex de Brillante 2013), la secretaria general es Mirta Roses (Premio Konex de Brillante 2003) y como invitado especial, Juan Martín Maldacena (Premio Konex de Brillante 2013).

Cabe destacar que para esta edición del premio además de las 20 disciplinas vinculadas a la actividad, el Gran Jurado ha decidido crear excepcionalmente la disciplina N°21 “Pandemia-Covid 19” para reconocer a las personalidades que se han destacado en la lucha contra la pandemia.

Premio Konex de Brillante 2023

Sandra Díaz, investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC) cuenta con larga trayectoria a nivel mundial en el campo de la ecología vegetal. Es profesora titular en la Universidad Nacional de Córdoba y profesora visitante en la Universidad de Oxford. Fue pionera en el desarrollo del concepto de biodiversidad funcional vegetal, describiendo por primera vez el espectro global de forma y función de las plantas.

También combina estos temas con estudios interdisciplinarios sobre cómo diferentes actores sociales valoran las contribuciones de la biodiversidad y reconfiguran los ecosistemas. Fundó el Núcleo Diversus sobre Diversidad y Sustentabilidad y co-fundó la Base Mundial de Caracteres TRY. Co-presidió el primer Informe Mundial sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Publicó más de 200 artículos científicos y en 2019 fue parte de la lista Nature’s 10 people who mattered in science. Pertenece a las academias de ciencias de Argentina, Estados Unidos, Francia, los Países en Desarrollo y la Royal Society. Recibió numerosas distinciones científicas nacionales e internacionales.

Gabriel Rabinovich, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET- F-IBYME). Sus descubrimientos, plasmados en 320 publicaciones, revelaron un nuevo paradigma de control de la respuesta inmune, permitiendo el diseño de nuevas terapias basadas en la modulación de lectinas y glicanos en cáncer y enfermedades autoinmunes. Miembro de la Academia de Ciencias de EE.UU., América Latina, Argentina, TWAS, ANCEFN y European Molecular Biology Organization. Doctor Honoris Causa de diversas universidades. Recibió numerosos premios, incluidos el Karl Meyer Award, TWAS, Guggenheim, Investigador de la Nación, Charreau y Bunge y Born. Director / co-director de 29 tesis doctorales (6 en curso), fue disertante en más de 400 conferencias nacionales e internacionales, organizador de numerosos eventos científicos y Editor Asociado de prestigiosas revistas. La revista Immunity lo eligió entre las 25 voces de la Inmunología mundial. Inventor de 10 patentes. Co-fundador de la plataforma biotecnológica Galtec Life.