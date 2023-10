Florencia Borelli ganó la medalla de plata en maratón en una nueva jornada de Santiago 2023

La atleta oriunda de Mar del Plata, Florencia Borelli, ganó la medalla de plata en la prueba de Maratón rama femenina en los XIX Juegos Panamericanos – Santiago 2023, que se realizó este domingo en el Parque O’Higgins y se convirtió así en la primera mujer argentina en la historia de esta competencia, en subir al podio.

Esta es la cuarta medalla argentina en maratón: las anteriores fueron las de Delfo Cabrera (oro) y Reinaldo Gorno (plata), en Buenos Aires 1951 y la de Mariano Mastromarino (bronce), en Toronto 2015.

Histórica actuación de Florencia Borelli: fue plata y quedó cerca de la marca olímpica

La atleta Florencia Borelli, de 30 años y ganadora del medio maratón de Buenos Aires en agosto de este año, llegó extenuada al final de la carrera y fue superada en el sprint final por la mexicana Citlali Cristian. Borelli debió recibir asistencia de su equipo técnico para salir de la pista y llegar a la carpa de los atletas.

Pese a la frustración de no haber logrado el oro por muy poco, la actuación de Borelli fue brillante. Cruzó la línea de llegada a 17 segundos de la mexicana, quien logró su mejor marca personal con 2:27.12 y se hizo de la punta de la carrera cuando transcurrían las 2 horas, 25 minutos. La peruana Lucy Tejeda 2:30:39), campeona panamericana en Lima 2019, arribó en el tercer lugar y se llevó la medalla de bronce.

El tiempo de Borelli (2:27:29) estuvo 35 segundos por debajo de su mejor registro. Y la deja a apenas 6 segundos de la marca mínima para clasificar a los Juegos Olímpicos – París 2024. Otro dato importante, que prueba la evolución de las mujeres en esta competencia, es que las tres primeras quebraron el récord panamericano de hace cuatro años, en Lima (en poder de Tejeda) y la cuarta (la peruana Aydee Loayza) lo igualó.

Una vez recuperada, ya en la carpa de atletas, Borelli dijo que “no esperaba que se corriera tan duro en esta maratón, había mucha humedad. El año que viene en Sevilla intentaremos hacer la marca para los Juegos Olímpicos y ojalá salga algo lindo. Vamos con todo por eso. Una siempre entrena duro, a veces sale y a veces no, esa es la diferencia. Soy como muy relajada, hasta pareciera que no tengo ganas de correr antes de hacerlo. Me nace así desde siempre, ya sea Buenos Aires o un Mundial o en Juegos Olímpicos…”.

En la carrera masculina, Pedro Luis Gómez no pudo completar el circuito por una indisposición física. El podio lo ocuparon el peruano Cristhian Pacheco (oro, 2:11:14), el chileno Hugo Catrileo (plata, 2:12:07) y el peruano Luis Ostos (bronce, 2:12:34).

Más resultados en la jornada N°2

En beach volley, en tanto, la dupla conformada por Ana Gallay y Fernanda Pereyra, superaron a las peruanas Claudia Gaona-Lisbeth Allcca por 2-0 (21-16 y 21-15); mientras que los hermanos Capogrosso vencieron a los ecuatorianos Marcos Tenorio-Dany León por 2-0 (21-17 y 21-21).

Por la rama femenina, en el otro choque del Grupo B, las estadounidenses Corine Quiggle-Sarah Murphy le ganaron a las atletas independientes Paola Alvarado-Natalia Girón por 2-0, con parciales de 21-13 y 21-11. Argentinas y estadounidenses definirán mañana a la ganadora del grupo en la última jornada clasificatoria.

Por la rama masculina, en el otro partido del Grupo D, los canadienses Jake Macneil-Alexander Russell le ganaron a los costarricenses Jhostin Varela-Daniel Diner por 2-0, con parciales de 21-11 y 21-14.

Por parte del ciclismo BMX, Emiliano De la Fuente finalizó sexto y Gonzalo Molina, octavo, en la final masculina de ciclismo BMX Racing de los XIX Juegos Panamericanos – Santiago 2028, que se realizó hoy en la pista de BMX.

En cuartos de final, los argentinos habían competido en la serie 3. Molina ganó la primera y tercera carrera, y salió quinto en la segunda, mientras que De la Fuente fue segundo en la primera y tercera carrera, y se ubicó tercero en la segunda, por lo que ambos clasificaron a semifinales.

Tanto Molina como De la Fuente avanzaron a la final, ya que Molina fue quinto, tercero y segundo en las tres carreras semifinales de la serie 2, en tanto que De la Fuente terminó tercero, segundo y segundo en las pruebas de la serie 1.