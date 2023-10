Elisa Carrió: “El que rompe JxC es Macri»

Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, cargó contra Mauricio Macri por el inminente anuncio de la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que formalizará su respaldo a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre.

“Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa”, afirmó.

“Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”, aseguró Carrió en diálogo con el periodista Luis Novaresio por el canal LN+.

La ex diputada nacional aseguró que estuvo del lado de Mauricio Macri desde la derrota de 2019, y que colaboró intensamente con su gestión en asuntos como la reforma previsional de 2017. Y que es el ex presidente quien va a producir finalmente la ruptura de Juntos por el Cambio. “Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él (por Macri), y la pobre Patricia va a cometer un error histórico”, dijo, y recordó que “nadie la entendió” cuando ella anunció que no hablaría más con el ex presidente.