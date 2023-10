El ministro Filmus visitó el parque del CIEFAP de Esquel

En la ciudad de Esquel, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus llevó adelante distintas actividades vinculadas a mejoras en infraestructura y de equipamiento de institutos de ciencia y tecnología de la ciudad con impacto en la región patagónica.

En primer lugar, recorrió el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), que se dedica al manejo sostenible de recursos naturales renovables. Allí, recorrió los laboratorios y brindó una conferencia titulada “Desayunando ciencia”, donde expuso sobre el rol de la ciencia y su vinculación territorial; a continuación, visitó la obra terminada en el Campus del CIEFAP. Se trata del Parque Científico y Tecnológico Agroforestal (PCTAF), donde el Ministerio de Ciencia, a través del Programa Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos (CITES), invirtió más de $400 millones de pesos, para potenciar el desarrollo tecnológico y su transferencia al sector socio-productivo. Cabe destacar además que tres equipos de mediano y gran porte se encuentran instalados en institutos asociados en Esquel, todos ellos adjudicados a través del Programa Federal “Equipar Ciencia” por la suma de más de $100 millones. Además, el ministro visitó el Instituto de Biotecnología Esquel (INBIES), dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), donde dialogó con autoridades y científicos.

En su recorrida, el titular de la cartera de Ciencia estuvo acompañado por el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura Gobierno de la Provincia del Chubut, Mauro Carrasco; el subsecretario de Coordinación Institucional del MINCyT, Pablo Nuñez, y el director ejecutivo del Centro, Hernán Colomb.

El papel de la ciencia

Filmus abrió la conferencia “Desayunando ciencia” y expresó: “Se está discutiendo fuertemente el papel de la ciencia, donde se plantea privatizar el CONICET y que cada investigador/a busque su propia financiación. Hay muchos temas que se trabajan que no tienen un impacto inmediato respecto al cambio climático y la sustentabilidad. Sin embargo, avanzar hacia los umbrales del conocimiento y poder generar condiciones para el desarrollo es decisivo”. El ministro indicó que “frente aquellos que argumentan que todo tiene que tener un valor de mercado y económico, si la ciencia mira solo eso estamos en un problema. Tenemos la demanda, pero también, proyectos imprescindibles que desde el desarrollo científico tecnológico son fundamentales”, y en este sentido, “CIEFAP tiene ambas cosas, como pensar en el futuro y resolver problemas concretos del ahora”.

Respecto al futuro de la ciencia señaló que “estamos tratando que la ciencia no dependa de los gobiernos de turnos y supeditados a calendarios electorales” y en este sentido, mencionó la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece el incremento progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional destinado a la ciencia y la tecnología hasta alcanzar, en el año 2032, el 1% del PBI. “El año que viene tendremos el 0.39 % del PBI. Un crecimiento importante en los próximos años” y adelantó que en el día de mañana se prevé el tratamiento y posible aprobación del Plan CTI 2030, donde establece los desafíos nacionales en CyT para los próximos años.

“Los científicos/as son muy pocos en la sociedad, si salimos a defender la ciencia solos se va a ver como un reclamo corporativo, entonces hay que ir de la mano de sectores beneficiarios de nuestro trabajo. Cambiar el modelo productivo es imposible sin la ciencia y tecnología. Los que atacan la ciencia atacan el modelo productivo, si es basado en el sector primario tradicional o agregarle valor a partir del conocimiento”, concluyó Filmus, quien agradeció la bienvenida del CIEFAP, “experiencias virtuosas no solo por la incidencia inmediata de cara a la sociedad y a la producción, sino también por el avance del conocimiento”.

Futuros desafíos

Nuñez, por su parte, manifestó que “para el MINCYT, el CIEFAP reúne varios desafíos que están planteados en su funcionamiento como es el hecho de trabajar varias instituciones a la vez, y con alto impacto en el territorio. El CIEFAP crece en recursos humanos, pero también se plantea que haya investigación y una profunda transferencia y vinculación con el sector productivo” y continuo respecto a la obra finalizada “es importante invertir en infraestructura para vincular con empresas y la sociedad. Hay mucho más para hacer para seguir fortaleciendo al CIEFAP institucionalmente y jerarquizarlo con un presupuesto más previsible”.

A su turno, Carrasco indicó “se planteó el desafío llevar la ciencia a la sociedad y el CIEFAP está preparado y formado. El Estado nacional entendió el valor de la ciencia. Chubut es una provincia que genera conocimiento. Hoy con todas las inversiones desde la provincia, municipio y nación estamos culminamos una gestión” y mencionó tres parques tecnológicos, cinco EBT, “y la ciencia presente en la sociedad”.

Poner en valor la biodiversidad

El CIEFAP se dedica a la investigación de los recursos naturales renovables y los vinculados a los sistemas boscosos y tierras de aptitud forestal, en particular. Asimismo, se orienta a la formación, desarrollo tecnológico y transferencia al sector socio-productivo, coordinando capacidades de I+D y de gobierno con la participación de Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional del Comahue, la Administración de Parques Nacionales, el CONICET, gobiernos de todas las provincias patagónicas, el Ministerio del Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Pesca, el Ministerio del Interior, el sector productivo y el MINCyT.

El Programa Federal “Equipar Ciencia” adjudicó al CIEFAP un UAV con sensor (la expresión UAV se refiere a un vehículo aéreo no tripulado); un equipo de extracción por dióxido de carbono supercrítico a la UNPSJB, y un analizador de carbono orgánico total por oxidación catalítica al CCT – Patagonia Norte.