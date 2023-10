Cambio climático: Mirtha Lewis comparó la postura de Javier Milei con la de Donald Trump

En el marco de la firma del Memorándum de Entendimiento por el cual quedó conformado el Clúster H2 Chubut que integran organismos de gobierno provincial y nacional, empresas y universidades, la directora del CCT Conicet – Cenpat, Mirtha Lewis, destacó las políticas públicas que buscan generar conciencia sobre el cambio climático y tareas para aminorar los daños causados al medioambiente.

“Tenemos que abrazar estas políticas públicas del cuidado del medioambiente. Hay que acompañar el movimiento global que hay con respecto al cambio climático”, dijo Lewis y luego añadió: “No podemos desconocer que las emisiones de carbono producidas por los combustibles fósiles son uno de los mayores daños que le estamos produciendo al ambiente. El hecho de hacer inversiones en energías alternativas es el paso inicial”.

Por otro lado, la científica comparó al candidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por sus dichos en el debate del pasado domingo, donde el libertario negó el cambio climático.

“Donal Trump tuvo la misma postura. Es como mirar para otro lado, cuando realmente tenemos aumento del nivel de las mareas, el descongelamiento de los polos son hechos que están ocurriendo y no lo podemos desconocer. Cuando decimos que la causa es el cambio climático desde el sector científico, desde todas las comunidades y consorcios que se han formado para estudiar este tema en particular, que un candidato a presidente diga que no lo reconoce como tal, es preocupante”, dijo.

Por último, sostuvo que “las consecuencias de esta causa son tangibles. Están ocurriendo. El impacto de la marea sobre el Cerro Chenque, cuando es una geología que tenemos de siempre. El impacto cada vez es más alto porque el nivel del mar viene elevándose a causa de los deshielos antárticos. Me parece que le falta lectura a Milei”.