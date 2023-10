Britney Spears repasa su vida en una autobiografía

La autobiografía de la cantante pop estadounidense Britney Spears, «La mujer que soy», texto en el que narra el dramático tutelaje de su padre y el rol de la industria musical en los derroteros de su carrera, salió a la venta este martes y en Estados Unidos ya lidera los rankings de los más vendidos.

El libro con las memorias de Spears, que publica en español Plaza Janés, de Penguin, encabeza la lista de los títulos más vendidos de Amazon. Desde antes de su publicación ya circulan algunos fragmentos del volumen que generaron interés de sus fanáticos, como aquel donde cuenta la interrupción de un embarazo. La cantante terminó de escribir este texto antes de terminar su relación con Sam Asghari, por lo que no figura en estas páginas ese tramo de su historia, explica la agencia AFP.

En palabras de la editorial, las memorias de Spears «ilustran el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos». Cuando se anunció la salida del libro, la cantante publicó en sus redes: «Espero que les guste y, si no les gusta, no pasa nada».

Con la circulación de fragmentos del libro, previo a su publicación, la prensa comenzó a emitir interpretaciones del texto, y la llevó a la propia Britney a disgustarse y manifestarse en redes sociales: «El objetivo de mi libro no era ofender a nadie. Esa era yo antes… En el pasado. No me gustan los titulares que estoy leyendo… Eso es exactamente por lo que abandoné la industria cuatro años atrás«.

«La verdad es que es un libro que no sabía que necesitaba escribir… A pesar de que algunos se pueden haber ofendido, me ha dado un cierre en todos los sentidos para un futuro mejor. Espero poder iluminar a aquellos que se sientan solos, dolidos o incomprendidos. He podido seguir adelante», agregó en sus redes cuatro días antes de la salida del libro.