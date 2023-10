Biden llegó a Tel Aviv y avaló la versión israelí sobre el ataque a un hospital en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel en señal de solidaridad tras los ataques de Hamas y dijo que parecía que el bombardeo que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza no fue obra de Israel sino de grupos palestinos.

Biden aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurion, en las afueras de Tel Aviv, y se abrazó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una ceremonia de bienvenida de la que también participó el presidente de Israel, Isaac Herzog.

En breves declaraciones a la prensa, el líder norteamericano se mostró «apenado» e «indignado» por la destrucción del hospital Al Ahli de Ciudad de Gaza, que según Hamas fue resultado de un ataque de Israel que dejó al menos 500 muertos.

Israel, en cambio, dijo que el hospital fue alcanzado por un cohete «fallido» que el grupo islamista palestino Jihad Islámica intentó disparar hacia territorio israelí. Jihad Islámica rechazó la acusación.

«Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo, no ustedes «, dijo Biden a Netanyahu en frente de la prensa, aunque luego matizó que «hay mucha gente por ahí que no está segura» de lo que ocurrió.

La matanza en el hospital de Gaza ocurrió en medio de mortíferos bombardeos israelíes en Gaza en respuesta a los ataques lanzados desde esa región por Hamas en Israel el 7 de octubre, que también dejaron cientos de muertos.

Biden, que viajó a Israel para expresarle su solidaridad tras los ataques de Hamas, llamó a ayudar a la población «inocente» que quedó «en mitad» del conflicto entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas.

«Hamas no representa a todos los palestinos», declaró Biden, quien remarcó que «el mundo está observando» lo que sucede en esta zona de Medio Oriente y destacó que «Israel tiene un conjunto de valores, como Estados Unidos y otras democracias».

Biden dijo también que su país trabajará con Israel para evitar «más tragedias» de civiles.

«Continuaremos trabajando con ustedes y nuestros socios a través de la región para evitar más tragedias de civiles inocentes», declaró, según informó la agencia de noticias AFP.

A su lado, Netanyahu señaló que su país «hará todo lo posible» para evitar la muerte de civiles y recordó que Israel pidió a los civiles de Gaza dejar sus casas y dirigirse al sur de la franja en preparación de una ofensiva terrestre.

«Los hemos instado y les continuaremos instando a moverse a áreas seguras. Continuaremos trabajando con usted, señor Presidente, para garantizar que se cumplen los requerimientos mínimos», dijo Netanyahu.

El miércoles a la noche, mientras volaba a Israel, Biden dijo estar «indignado y profundamente entristecido por la explosión en el hospital de Gaza y la terrible pérdida de vidas que resultó».

El hecho provocó que Biden suspendiera una escala en Jordania, donde se iba a reunir con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, con el rey Abdullah II de Jordania y con el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi.