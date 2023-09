Victoria de «Los Pumas» ante Samoa por la fecha 2 del Mundial Francia 2023

La Selección Argentina de Rugby, logró este viernes una victoria clave ante Samoa por 19-10 en el Grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023.

Este triunfo, sirvió de recuperación para «Los Pumas» tras la derrota inicial que habían sufrido ante Inglaterra y para ganar confianza de cara a los dos choques que les resta afrontar frente a Chile y Japón, pensando en la clasificación a los cuartos de final.

Clave triunfo de Argentina

En líneas generales el partido fue bastante chato y con errores de manejo de ambos lados, producto de una cancha húmeda y plomiza que en la previa del encuentro fue azotada por las lluvias que cayeron en Saint-Étienne. En ese contexto al equipo dirigido por Michael Cheika le costó mucho llevar adelante el trámite del partido y terminó sufriendo hasta el final frente a un Samoa que nunca se rindió.

Las acciones arrancaron con un Samoa que al minuto de juego sufrió la amonestación de Duncan Paia’aua por juego brusco y en el lapso de tiempo en que el conjunto oceánico se quedó con uno menos en cancha Los Pumas aprovecharon para anotar su único try del partido por intermedio de Emiliano Boffelli, quien también acertó la conversión y sumó los primeros puntos para el equipo nacional.

Durante el primer tiempo se vio a un equipo argentino protagonista y yendo a buscar el resultado, aunque sin demasiadas ideas cada vez que pisaba la línea de 22 metros de Samoa. Al equipo dirigido por Michael Cheika por momentos se lo vio poco lúcido en la toma de decisiones y también careció de juego asociado, eso provocó que una selección limitada como lo es como Samoa se pueda mantener a tiro del marcador durante gran parte del encuentro.

El primer tiempo se completó con un penal lejano de Emiliano Boffelli y también con un penal del apertura samoano Christian Leali’ifano: el score al descanso fue un 13-3 a favor de Los Pumas y todo hacía presagiar que el segundo tiempo del equipo nacional iba a ser mejor porque tenía el resultado en su poder y además jugadores desequilibrantes con los que intentar hacer algo más.

Pero nada de eso sucedió: poco a poco Los Pumas comenzaron a enredarse en una telaraña y a cometer errores de manejo, mientras que Samoa con muy poco intentaba presionarlos, pero no lo lograba. Boffelli acertó un nuevo penal en el complemento para establecer un parcial de 16-3.

Parecía que Samoa no iba a acercarse en el juego ni en el tanteador, pero a falta de cinco minutos encontró un try mediante sus forwards cerca de la hache que luego fue convertido y dejó a Los Pumas ganando apenas por 16-10, lo que significaba que si los oceánicos lograban un try convertido más podían quedarse con el partido.

Pero nada de eso sucedió: afortunadamente el ingresado Nicolás Sánchez, que en este encuentro cumplió 99 caps con la camiseta de Los Pumas, acertó el penal que significó el 19-10 final y le trajo tranquilidad a un equipo argentino que deberá seguir trabajando para mejorar su rugby.

RUGBY – MUNDIAL FRANCIA 2023

Síntesis

Argentina vs Samoa

Los Pumas (19): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti; 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Moroni, 14- Emiliano Boffelli; 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: ST, 3´ Francisco Gómez Kodela por Eduardo Bello, 16´ Rodrigo Bruni por Juan Martín González, 19´ Pedro Rubiolo por Matías Alemanno, 25´ Tomás Cubelli por Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez por Santiago Carreras, 31´ Lucio Cinti por Matías Moroni

Entrenador: Michael Cheika

Samoa (10): 1- James Lay, 2 Seilala Lam, 3- Paul Alo-Emile, 4- Brian Alainu’u’ese, 5- Chris Vui (cạp), 6- Theo McFarland, 7- Fritz Lee, 8- Steven Luatua, 9- Jonathan Taumateine, 10- Christian Leali’ifano, 11- Ben Lam, 12- Tumua Manu, 13- Ulupano Junior Seuteni, 14- Nigel Ah-Wong, 15- Duncan Paia’aua.

Cambios: ST, 9´ Alai D’Angelo Leuila por Ulupano Junior Seuteni, 15´ Charlie Faumuina por James Lay y Michael Alaalatoa por Paul Alo-Emile, 19´ Danny Toala por Duncan Paia’aua, 20´ Sa Jordan Taufua por Steven Luatua

Entrenador: Seilala Mapusua

Puntos del primer tempo: 9` try de Emiliano Boffelli convertido por él mismo (ARG), 26´ y 32´ penales de Emiliano Boffelli, 28´ penal de Christian Leali’ifano (SAM),

Resultado parcial: Argentina 13-3 Samoa

Puntos del segundo tiempo: 15´ penal de Emiliano Boffelli (ARG), 35´ try de Sama Malolo convertido por Alai D´Angelo Leuila (SAM), 38´ penal de Nicolás Sánchez (ARG)

Amonestado: PT, 1` Duncan Paia’aua

Cancha: Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Árbitro: Nic Berry (Australia)

Asistentes: Nika Amashukeli (Georgia) y Jordan Way (Australia)

TMO: Brett Cronan (Australia)