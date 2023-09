Rosario Nervi reconoció que «hay políticos que parecen venir de la casta»

La candidata a diputada nacional por Unión por la Patria Rosario Nervi criticó a los «políticos y políticas que se olvidan de su origen humilde y se pierden en el poder».

En un jugoso mano a mano con Pido la Palabra, en AzM Radio, la secretaria de Relaciones Institucionales en la Municipalidad de Dolavon habló sobre el escenario electoral.

«Es una campaña de guerra de guerrillas. El puntito acá, allá. Donde vos estás convencido, andá ahí. Con los jubilados, discutiendo, hablando de los remedios gratuitos que hemos tenido al 100 o al 70 por ciento. Y después, por mi parte, no evitar discutir las cosas que sí hicimos mal. Tengo mucha esperanza en que hay posibilidades reales de que Sergio Massa sea el próximo presidente, pero necesitamos reconstruirnos en términos políticos, y para eso debemos ser conscientes de las cosas que estuvieron mal hechas«, aseguró.

Además, cargó contra el espacio libertario y dejó un mensaje para la dirigencia política sin dar nombres: «Hablan de casta. No soy para nada casta. Soy hija de una docente, toda la vida milité y estoy convencida de que la política es una herramienta de transformación. No me sumo a la política por otro motivo. Ahora, es cierto que hay políticos y políticas que pareciera que vienen de la casta. Muchos que se olvidan del origen quizás hasta humilde del cual provienen y se pierden un poco en el poder. Hay que reconocer que eso es cierto».

La apoderada del PJ chubutense aseguró que la gente de su pueblo le escribe y ella contesta cada mensaje. «En Dolavon mi teléfono lo tienen todos los vecinos, aunque ahora está circulando un poco más por afuera de Dolavon. La realidad es que es un trabajo que tomo con mucha responsabilidad el contestar cada uno de los mensajes que me escriben. A veces lo hago con un poco más de demora porque son muchos y además tengo dos hijos, pero es cierto que contesto todo«, reveló.