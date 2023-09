¿Puede la gripe aviar en lobos marinos llegar a la Antártida?

Desde hace algunas semanas, se registraron en diversos puntos de Argentina los primeros casos de gripe aviar en la especie de lobos marinos de un pelo. Según los expertos, la magnitud de esta epidemia no tiene precedentes y alcanza una mortalidad de casi el 100 por ciento en los animales expuestos al virus, lo que alertó a especialistas y autoridades locales.

“Es algo muy nuevo, todavía no está registrado si existen casos de animales que hayan estado expuestos al virus y hayan sobrevivido, sí presentan alguna secuela o si hay anticuerpos que se vayan desarrollando en las poblaciones para ver cómo responden a esas infecciones”, aseguró Soledad Leonardi, doctora en Ciencias Biológicas del Instituto de Biología de Organismos Marinos, Cenpat-CONICET, a la Agencia CTyS-UNLaM.

Epidemia

Los primeros registros de influenza aviar que causaron grandes mortandades se registraron en Perú, a principios de este año, donde se calcula que murieron entre seis mil y 20 mil lobos marinos. La infección avanzó luego hacia Chile, donde no hubo mortandades tan grandes, pero que dieron paso al primer registro de casos en Tierra del Fuego y la costa Atlántica Argentina.

“El virus afecta principalmente el sistema nervioso, esa es la manera de darse cuenta cuando los animales aparecen en la costa. Se los ve como desorientados, empiezan a tener convulsiones, se los nota con dificultad respiratoria y finalmente, en la mayoría de los casos, mueren. Una particularidad que se observa en Argentina, por el momento del ciclo reproductivo en el que llega el virus, es que se han registrado una gran cantidad de abortos”, explicó la investigadora.

Baja incidencia porcentual

A pesar del gran número de casos, los especialistas aportan tranquilidad a las costas argentinas. “Los lobos marinos no son una especie cuyas poblaciones están en peligro, estamos hablando de cientos de miles de animales, es decir, que la escala de mortalidad, principalmente en el Atlántico, es muy baja en función de la cantidad de animales que hay. No hay consecuencias poblacionales dramáticas ni está poniendo en riesgo la supervivencia de estas especies en el Mar Argentino”, afirmó Diego Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (CONICET – Mar del Plata).

A su vez, los especialistas recomendaron que, en el caso de encontrar animales muertos en las playas, se evite el contacto, que no sean manipulados y que también se evite acercarse a la zona con mascotas, para evitar un eventual contagio de interespecies.



En la Antártida

Lo que se está monitoreando -y es la mayor preocupación-, es el riesgo de que el virus llegue a Antártida. “Desde el Grupo de Monitoreo del Estado Sanitario de Aves y Mamíferos Marinos del Consejo Asesor Científico de Antártida se desarrolló una guía para tener en cuenta cómo proceder y qué cuidados tomar ante la posibilidad de que el virus llegue al continente, lo cual es bastante factible dado que ya hay registros en Tierra del Fuego”, aseguró Leonardi.

Sí bien por el momento no se hallaron casos positivos, se espera que el riesgo aumente cuando en unas semanas comience la temporada reproductiva de la fauna antártica, como es el caso de las especies de pingüinos y los lobos marinos y focas antárticos. “Hay que esperar y ver cómo evolucionan los casos”, indicaron.En cuanto a medidas de prevención, en lo que respecta a la salud de los animales, los expertos afirmaron que la situación se regulará de forma natural, pero aún se desconoce sí habrá mayor mortandad, como sucedió en Perú, o sí las poblaciones ya comienzan lentamente a estar inmunizadas. (Fuente: Agencia CtyS-UNLaM)