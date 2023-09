PAMI anunció la contratación de los dos primeros médicos fuera de PROSATE

Eva D’Urzo, directora ejecutiva de PAMI Chubut, y Fernanda De Bartolo, directora de PAMI Puerto Madryn, anunciaron en AzM Radio la contratación de los dos primeros médicos por fuera del sistema PROSATE, que no logró dar respuesta eficiente a los afiliados a pesar del compromiso asumido por sus autoridades y el Ministerio de Salud provincial.

De Bartolo explicó cómo se llegó a esta instancia: «En tres meses PROSATE tenía que ordenar la situación, empezar a dar turnos de manera ágil y accesible. Nuestros afiliados no pueden esperar. Las autoridades de PROSATE y del Ministerio de Salud habían asumido esa responsabilidad. Tres meses después, eso no se ve reflejado en la realidad. Entonces lo que hice fue buscar médicos que hagan contrato directo con el instituto y que se descentralice la atención de los médicos de cabecera».

«Hoy firmamos los dos primeros contratos, que ahora se mandan a nivel central para ser validados y ya puedan empezar a prestar servicio. Estos son trámites que a nosotros nos suelen tardar meses, y en dos semanas ya los tenemos enviados, lo estamos haciendo en tiempo récord«, anunció la titular de la oficina en la ciudad.

Por su parte, la directora provincial lamentó la manifestación realizada el lunes. «Esto debe resolverse entre todos. No se puede definir entre dos o tres, porque hay que ver el impacto que va a producir esto en la población de Madryn. Hace tres meses habíamos llegado a un acuerdo: si en el plazo de tres meses nuestros afiliados no estaban bien atendidos, se iban a buscar alternativas. De hecho, Fernanda estuvo trabajando en eso. Por eso no entiendo por qué llegamos a esta instancia», confesó.

De esa manera, D’Urzo destacó la labor de De Bartolo, que «salió a buscar prestadores porque veía que esto no se estaba resolviendo. Lo que nosotros queremos es el bienestar de nuestros afiliados«.

Mirá la entrevista completa: