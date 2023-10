Molina: «La campaña no me interesa, lo mío son los hechos»

Ariel Molina, intendente de Corcovado y candidato a la reelección por el Frente Renovador, celebró la llegada de los fondos para comenzar las obras de cloacas en la localidad y contó cómo se prepara de cara a las elecciones municipales del 22 de octubre.

En diálogo con AzM Radio, «Tapado» dijo no estar preocupado por el proselitismo, sino por la labor diaria que requiere su cargo. «La campaña a mí casi no me interesa. Yo no hago campaña. Lo que hago es hacer cosas. Mi campaña son los hechos. No hablo por hablar, no prometo por prometer. Yo trabajo todos los días. Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en Corcovado. Para mí eso es hacer campaña», aseguró.

En ese sentido, insistió en que continuará gestionando para su comunidad: «No voy a cambiar mi forma de trabajar porque el 22 de octubre haya elecciones. No acepto a ningún político que cambie su manera de ser porque hay elecciones. Yo a esa gente no le creo absolutamente nada. Si vos cambiás porque hay elecciones, no se te puede creer. Yo trabajo para que vivan mejor todos los habitantes de Corcovado, y eso es lo que estamos haciendo«.

Molina reveló su alegría por el depósito de los fondos para la esperada obra de saneamiento. «Ayer llegó el anticipo financiero para la obra de la cloaca, que va a demandar más de 1.215 millones de pesos. Es la planta cloacal para cinco mil habitantes, y hoy en día somos tres mil, con lo que Corcovado puede seguir creciendo, y toda la red cloacal para el 100% de la zona urbana de Corcovado», manifestó.

«Conseguir esta obra me llevó dos años y dos meses. Insistí y la conseguí. Yendo a Buenos Aires, presentando papeles, cambiando una coma, un punto. A mí no me importa inaugurarla yo, me importa que la gente viva mejor», dijo.

Escuchá la entrevista completa acá: