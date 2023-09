Luque, picante: «La alianza de Torres y Maderna fue definitoria en las elecciones»

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, mantuvo una imperdible charla en AzM Radio durante la mañana de este sábado en la que habló sin pelos en la lengua, vinculó a Ignacio Torres con el dasnevismo y aseguró que el del Pro armó una alianza con el intendente de Trelew, Adrián Maderna.

Entrevistado por Gonzalo Mondillo para El Resto es Bijouterie, el ya clásico programa de análisis político, el ex candidato a gobernador de Chubut dejó en claro para quién jugó el intendente trelewense en estas elecciones.

«Un error, o una cuestión que fue definitoria, es la alianza que hizo Torres con Adrián Maderna, que hizo que adelantara las elecciones a nivel municipal. Allí hubo una interna entre el radicalismo y el sector del Pro, que fue una incidencia importante para después profundizar su victoria en Trelew, que fue amplia, de 17 puntos de diferencia», aseveró.

Además, Luque no dudó al vincular a Torres con Mario Das Neves y, en referencia a su propia candidatura, destacó: «Mi punto de vista es que, analizando los últimos 20 o 30 años en la provincia, iba a ser la primera vez que un candidato a gobernador con un proyecto provincial era genuino sin tener ningún padrinazgo. Porque Mariano Arcioni y Martín Buzzi llegaron de la mano de Mario Das Neves. Y gran parte del alrededor de Torres tiene mucho que ver con las figuras que fueron ministros o funcionarios del dasnevismo«.

«Últimamente escucho el nombre de (Marcos) Bensimón, que es quien está asesorando económicamente al gobernador electo y quien tomó la deuda de 650 millones de dólares. Entonces es un poco la continuidad de lo mismo», señaló.

El peronista reconoció la planificación en el discurso electoral de su adversario. «Sí tuvo una estrategia inteligente de campaña: pegarme a mí con el gobierno de Arcioni, con el que no tengo nada que ver porque no puse nunca un ministro, no tenía ninguna relación directa en cuanto a funcionamiento del gobierno», aclaró.

Escuchá la entrevista completa acá: