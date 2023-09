La difícil tarea de alquilar en Madryn: ¿Traerá soluciones la nueva ley?

Mientras el proyecto de modificación de la Ley de Alquileres, que ya tiene media sanción de Diputados, se encuentra frenado en la Cámara Alta, se mantienen la incertidumbre y la expectativa en un mercado que no ha logrado desarrollarse con fluidez en un marco de alta inflación y actualizaciones anuales de cánones locativos.

El Diario Web habló con Gustavo Arnoldi, integrante de la Cámara Inmobiliaria de Puerto Madryn y del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Chubut. Ambas instituciones están adheridas a la Federación inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), que ya había presentado solicitudes al Poder Legislativo expresando la necesidad de modificar la Ley 27.551.

«Veníamos pidiendo hace ya un tiempo que por lo menos se modificaran dos artículos de la ley, lo cual se logró concretamente con la media sanción de Diputados, por lo que estamos muy satisfechos. Los dos artículos que consideramos más importantes son el que dispone que el contrato de locación pase de tener una duración mínima de tres a dos años y el que permite que el índice de actualización se pueda aplicar cuatrimestralmente, que es lo que se ha logrado», explicó.

―¿Las correcciones de precios deberían seguir rigiéndose por el Índice para Contratos de Locación del Banco Central?

―Puede ser el IPC, puede ser el índice salarial, el índice de mayorista o una combinación de ambos. Lo importante es que esto, en mi opinión, va a traer un alivio al mercado inmobiliario en su conjunto, porque este tema de los alquileres se viene transformando en insostenible desde hace un montón de tiempo. Yo diría que desde el inicio de la vigencia de esta ley, porque nosotros sabíamos que esto no iba a dar resultado. Esto se fue agravando con la inflación, que es el el problema central. Entendemos que esto no va a solucionar el mercado de alquileres, pero por lo menos va a haber una mayor oferta.

―¿Es correcta la afirmación de que la Ley de Alquileres hizo que hubiera menos propiedades disponibles?

―La actualización anual hizo que los propietarios quitaran las propiedades de la oferta. De alguna manera las estaban volcando a alquileres temporarios o pretendían, de alguna manera, no ofrecerlas en alquiler y tal vez también a la venta. Creo que esta modificación va a dar una solución, o tal vez una tendencia a la normalización del mercado. Ojalá esto sea así.

―¿Cómo se comportó el mercado durante este tiempo?

―El de los alquileres es un tema gravísimo desde hace un buen tiempo a esta parte. Hay una falta de posibilidades de compra de viviendas, porque no hay créditos hipotecarios, ni financiación, ni presencia del Estado. Lamentablemente, lo que está sucediendo en este último tiempo es que la rentabilidad es baja. La inflación está en niveles altísimos, por lo que es el peor de los de los de los escenarios. Sin dudas, la Ley de Alquileres no acompaña, porque es un desastre. Lo que ha hecho la gente en algunos casos, no muchos, es volcar las propiedades al alquiler temporario, buscando una mejor rentabilidad. Hay varios que han hecho eso, eso ha solucionado por lo menos la rentabilidad de aquellos que tienen un inmueble en su haber.

―El proyecto ahora está en el Senado a la espera de su aprobación. ¿Esto afecta el comportamiento de los propietarios de inmuebles?

―Lo que está pasando también es que hay muchos que esperan o deciden esperar a ver qué pasa con esta modificación de la ley, que es lo que nosotros entendemos que va a venir. Por suerte, al haberse aprobado la media sanción en Diputados, se genera una esperanza de cambio. Espero que esto vaya por buen camino y se termine de aprobar esta modificación, especialmente estos dos artículos que mencioné. Si es así, yo creo que el mercado inmobiliario va a tener un cambio positivo, aunque no la solución, porque es muchísima la demanda que hay. Los oferentes están esperando a ver qué pasa y, contrariamente, los compradores no tienen posibilidad de compra. Tiene que ver con un segmento etario de 55 años para abajo, que lamentablemente está muy complicado en ese sentido.