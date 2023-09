La cultura como herramienta de reinserción en las cárceles

La Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del Chubut, a través del Departamento de Literatura y Edición de Textos, desarrolla el Taller de Escritura Creativa denominado “La Lección de la Mariposa”, a cargo de Carolina Wheeler y Diana Báez, destinado a las mujeres del pabellón femenino que se encuentran detenidas en instalaciones del Instituto Penitenciario Provincial Nº1.

El proyecto se enmarca en el Programa “Mujeres en Conflicto con la Ley Penal” del STJ-Chubut, a través del acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Ciencia y Cultura, la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, y el Ministerio de Seguridad, destinado a Mujeres que se encuentran en contexto de encierro.

Objetivos

El taller se lleva adelante de manera ininterrumpida desde octubre del 2022, cada 15 días, con las mujeres del pabellón femenino que se encuentran detenidas en las instalaciones del Instituto Penitenciario Provincial Nº1, llevando una propuesta de acercamiento a la lectura y escritura.

El objetivo del mismo es generar un espacio de intercambio de experiencias y saberes con mujeres privadas de su libertad, proponiendo en cada encuentro diversos lenguajes literarios así como también expresiones creativas que acercan e invitan a la poesía, la narrativa, mediante la puesta en diálogo y debate de diversas temáticas de interés general, pero también temáticas que atraviesan a las mujeres desde una perspectiva de género y se encuentran presentes en cuentos, libros, revistas, fotografías, imágenes, etc.

Con la intención de que todas las participantes vuelquen sus pensamientos, emociones y reflexiones en papel, invitando a pensar críticamente nuestra sociedad, la realidad individual y colectiva, el rol de las mujeres y las diversas formas de opresión a las que somos sometidas y buscar, en el intercambio, su transformación. La construcción de espacios de aprendizaje no formales se presenta como una experiencia enriquecedora, tanto para el desarrollo de las mujeres allí detenidas como para las talleristas.

En este sentido, la generación de espacios educativos no formales juega como una oportunidad social de formación y complemento al sistema formal, expandiendo las posibilidades de expresión.

Espacio artístico

A partir de un abordaje artístico y literario se generó un espacio donde estimular la imaginación para poder superar las diversas emociones y sentimientos que produce la situación de privación de libertad, reconociendo una vulnerabilidad latente y poniendo el eje en la oportunidad de superación personal. Creando un espacio de libre intercambio de saberes y aprendizajes, donde impera la democratización de la palabra, la escucha activa y la conversación intencionada a acompañar.

Asimismo, entre las actividades propuestas se proyectaron las películas “Yo nena, yo princesa” y “Esperando la carroza”, con el acompañamiento del Programa Cine Móvil – INCAA.

Se contó con la colaboración y participación como tallerista del poeta y bibliotecario de Puerto Madryn, Martín Pérez, también presentando su libro Wekufû. Nadia Zuñiga presentó su libro Tiempo de Mariposa. El poeta de Trelew Laureano Huayquilaf; la artista visual Nadia Pissano con su propuesta de crear una historia a partir de la técnica de collage, la docente de Rawson Lourdes de Benito; Natalia Santillán, personal de la Dirección General de Políticas Penitenciarias del Chubut, asesorando y acompañando y la Dra. Marisa Barcelona de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, dependiente del Superior Tribunal de Justicia.

Dersde la organización destacaron el valioso aporte de material bibliográfico donado por la Biblioteca Asencio Abeijón de Playa Unión, así como también la donación de insumos escolares y artísticos por parte de la Coordinación de Educación de la Municipalidad de Trelew. Buscando atravesar el encierro desde las intervenciones culturales como estrategia de garantía de derechos.