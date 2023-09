La canasta básica de alimentos aumentó 11,5% en Puerto Madryn

El Centro de Estudio José María Rey del Partido Socialista informó que, luego del relevamiento de precios realizado en las cuatro grandes cadenas de hipermercados de Puerto Madryn, a los 50 productos de la canasta de alimentos básica, surge que la variación de precios de los mismos respecto al mes de Agosto de 2023 fue del 11,5 %.

Los artículos que mayor porcentaje de aumento registraron son: los huevos color por doc. (40%), bola de lomo por kg (34%), manteca (31%), te en saquitos (31%), papel higiénico (29,5%), paleta por kg (28%), tomate redondo por kg (28%),picada común por kg (27%), asado s/h por kg (27%), pollo por kg (24%), fideos secos (24%), zapallo Anco por kg (23%), pan común por kg (19%), queso cremoso por kg (17%), manzana roja (17%).

Asimismo, resaltaron que continúa la disparidad de precios de un mismo producto entre las distintas bocas de expendio relevadas. Otro dato para destacar es la casi desaparición de los carteles de precios justos, solo se ven algunos de ellos.

Los productos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio.

El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento, combustibles, etc.