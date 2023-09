Luciano Vicentín fue elegido como MVP del Sudamericano que Argentina ganó después de 59 años, días atrás en Brasil, ganándole la final nada más ni nada menos que al conjunto carioca.

El jugador, fue parte del equipo ideal del torneo junto a Nicolás Zerba y Luciano De Cecco.

Tras el Sudamericano, Argentina se entrena de cara al Preolímpico

La Selección Argentina volvió a entrenarse en el CeNARD y se está preparando para el desafío más importante del año, el Preolímpico que se jugará en China donde dos de los ocho equipos participantes conseguirán su plaza para París 2024.

Luciano Vicentín, dialogó con el área de prensa de la Federación Argentina de Vóley, y realizó su análisis sobre el título conseguido, la perfomance realizada en lo personal y grupal.

–¿Cómo viviste la final con Brasil?

– Viví la final en Brasil como un sueño, entrenamos día a día para llegar a jugar partidos así y fue un poco la satisfacción por haber logrado llegar ahí y también disfrutar de jugar esa clase de partido, en el final fue todo perfecto para nosotros, lo disfrutamos y conseguimos la medalla de oro.

-¿Por dónde pasó la clave para ganar el Sudamericano?

– Yo creo que la clave estuvo en la mentalidad del equipo, este equipo tiene mentalidad ganadora, nos ponemos objetivos, trabajamos y los logramos. Sin dudas todos en el grupo teníamos muy claro la tarea que cada uno debía hacer durante el juego y pudimos llevarlo a cabo de la mejor manera.

-¿Qué significó para vos ser el MVP del torneo?

– La verdad que muy contento por haber logrado el MVP pero creo que es algo secundario, me quedo con que el equipo haya logrado la medalla de oro y que el trabajo en equipo dio los resultados que todos esperábamos.

-¿Qué balance hacés de lo que fue hasta ahora, la VNL y el Sudamericano?

-El balance que hago es que el equipo viene en ascenso, cada vez tenemos más confianza y sabemos muy bien para que estamos, los objetivos y metas están claros y hasta ahora los venimos cumpliendo.

-¿Qué esperan para el Preolímpico?

-Para el Preolímpico esperamos lo mejor, nuestro objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos y vamos por ello, es el objetivo máximo de este año y estamos trabajando día a día para lograrlo.

-¿Qué es lo que más pide Marcelo Méndez en cada partido?

– Marcelo es muy claro cuando habla y fácil de entender, siempre nos pide que demos el máximo y tengamos bien en claro las cosas que tenemos que hacer, concentrados en nuestro trabajo y obviamente esforzarnos y dar todos de nosotros para lograr lo que queremos.

-¿Te imaginabas hace un tiempo tener este presente? ¿Le querés agradecer a alguien?

– La verdad que desde chico soñaba con estar hoy donde estoy y solamente me queda agradecer a mi familia y amigos que siempre me han acompañado pero sobre todo a mis viejos que sin ellos hoy yo no podría estar donde estoy.