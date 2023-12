De Bartolo: «El gran problema que tiene PAMI es el PROSATE»

Fernanda De Bartolo, directora de PAMI en Puerto Madryn, visitó los estudios de AzM Radio y habló de los problemas que atraviesa la institución luego del hackeo del sistema a nivel nacional, la necesidad de incorporar más médicos y de aumentar la cantidad de pacientes que trata cada uno.

«Estamos trabajando desde hace tiempo para solucionar el gran problema que tiene PAMI, que es el Programa de Salud de la Tercera Edad (PROSATE). Fue creado hace más de veinte años y desde hace quince no puede dar la respuesta que los afiliados necesitan. Hace una semana nos reunimos con el Consejo de Personas Mayores, representantes de Centros de Jubilados y con las autoridades provinciales de PROSATE, que habían convocado desde ese organismo. Es la vigésima vez que vienen a plantear una solución al conflicto y seguimos más o menos igual«, lamentó.

En diálogo con Pido la Palabra, la funcionaria rescató el hecho de que «hay cosas que se han mejorado. Pasamos de tener diez médicos a tener veintiuno. Es una mejora. Sí, obviamente, no alcanza. Eso se ve reflejado en la atención médica primaria de las personas afiliadas a PAMI. PROSATE planteó nuevamente la contratación de más médicos en la última reunión».

De Bartolo destacó que no cualquier profesional de la medicina es apto para trabajar con adultos mayores. «Necesitamos médicos que estén preparados para atender a los pacientes de PAMI, que no son cualquier paciente. Necesitan un tiempo en la consulta. Si yo voy a ver al médico, en cinco minutos me larga. En las personas mayores no funciona de esa manera y eso el médico tiene que saberlo antes de ingresar al sistema», planteó.

Además, destacó el trabajo de la filial comodorense, cuya capacidad de atención al afiliado es más efectiva por prescindir del PROSATE. «En Madryn tenemos alrededor de 12 mil personas afiliadas y veintiún médicos. En Comodoro, por ejemplo, no está PROSATE y el sistema funciona bien, y cada médico tiene alrededor de 900 pacientes en su cápita. Entonces acá los problemas son la falta de médicos y que los médicos quieran tener una cápita mayor a la que tienen, lo que significa más horas de atención: en lugar de seis horas semanales capaz tengan que trabajar diez», subrayó.

De Bartolo le propuso al Consejo de Adultos Mayores avanzar en un sistema mixto en el cual se sumaran profesionales por fuera del PROSATE para lograr un mayor alcance en la atención médica de los afiliados. Para decidir qué rumbo tomar, los afiliados se reunirán en los próximos días en una asamblea popular.