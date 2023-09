Bowen: «Dolavon no recibió ATP por mi posición contra la megaminería»

Dante Bowen, intendente de Dolavon, visitó los estudios de AzM Radio y mantuvo un imperdible mano a mano con Gonzalo Mondillo en el que repasó sus ocho años al frente del municipio, destacó la figura de Mario Das Neves, a quien definió como un «animal político», habló de su relación con Rosario Nervi y analizó el panorama político provincial.

«No tengo un padrinazgo político, no vengo de un sector determinado. Eso nos permite decir lo que pensamos en libertad, aunque nos trae bastantes problemas decir las cosas públicamente. Pero lo importante es que si en la gestión hay resultados y tenés todo ordenado, la gente lo valora. Nosotros ganamos las tres elecciones con el mismo porcentaje de votos. Es un dato que nosotros tomamos como positivo, porque la gestión siempre tiende a desgastarse, y superamos el 50 por ciento», destacó.

En otro pasaje de la charla en El Resto es Bijouterie, Bowen le achacó al gobernador saliente una hostilidad desmesurada por diferencias políticas, que se tradujo en el reparto de Aportes del Tesoro Provincial: «Yo creo que a nosotros, en Dolavon, Arcioni nos detesta, porque somos castigados permanentemente con todas las acciones de gobierno. Llegan ATP, se reparten en la provincia y Dolavon es castigado: no recibió ninguno. Yo creo que eso fue por mi posición en contra de la megaminería. En alguna oportunidad Arcioni me lo facturó en persona, no tengo dudas de que es por eso. A veces decir las cosas que uno piensa tiene sus costos».