Ya funciona en Madryn el puesto de Inspección Técnica Vehicular

Desde este 2 de agosto comenzó a funcionar en Puerto Madryn el puesto de Inspección Técnica Vehicular en el playón de estacionamiento del supermercado ubicado en Río Negro entre Villarino y Fournier.

De esta forma, los conductores podrán acercarse de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18, en tanto que los sábados la atención será de 9 a 14 horas.

El taller estará instalado en la ciudad por, al menos, dos años.

Los valores para realizar la VTV son: 11 mil pesos para autos particulares; 25 mil pesos para pick up y todo terreno; 9.500 para taxis y remises.

El subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad, Luis Baez, declaro “previo a la instalación de esta casilla el vecino de Madryn tenía dos alternativas que eran ir hasta San Antonio Este o a Trelew, por eso creemos que es una gran solución para la gente que tiene que salir a la ruta”.

Por otro lado, aclaró que hasta el momento la VTV no es obligatoria en la ciudad y “por un tiempo no vamos a solicitar la oblea de este tipo. Simplemente la gestión se hizo para que la gente pudiera salir afuera de la provincia y no tener inconvenientes”.