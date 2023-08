Son 80 los muertos por los incendios forestales en Maui

Más de 14.000 personas fueron evacuadas de la isla. Los bomberos continuaban trabajando en la extinción de las llamas. El Papa expresó su «solidaridad con todos aquellos que están sufriendo esta tragedia».

El balance de muertos por el incendio forestal que arrasó la isla de Maui, en Hawai, se elevó a 80 personas, mientras que miles se quedaron sin hogar y los bomberos continúan trabajando en la extinción de las llamas, en una de la peores catástrofe que sufrió este archipiélago estadounidense, informaron hoy las autoridades locales.

«El número de muertos asciende a 80», informó el condado de Maui en una actualización periódica de la situación, y añadió que 1.418 personas fueron evacuadas y llevadas a refugios de emergencia.

Richard Bissen, el alcalde de Lahaina, antigua capital del archipiélago y una de las zonas más turísticas de Hawái, estimó que el 80 por ciento de la ciudad ha quedado completamente destruido debido a las llamas, avivadas por el huracán Dora.

«Lo que vimos es catastrófico. Es probablemente el mayor desastre natural de la historia del estado de Hawái», declaró el gobernador del estado de Maui, Josh Green, quien advirtió que se espera que la cifra de víctimas mortales aumente «muy significativamente».

Ante esta situación, el presidente Joe Biden declaró el miércoles el estado de catástrofe natural para Hawai, lo que permitirá liberar «fondos federales a disposición de los afectados en el condado de Maui», explicó la Casa Blanca en un comunicado.

The federal government isn't just sending prayers to the people of Hawai'i – but every asset they need.



We're surging aid, resources, and personnel, and will help the state recover for as long as it takes. pic.twitter.com/Lj8cntL9JH

— President Biden (@POTUS) August 11, 2023